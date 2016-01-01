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Bu kuyruğun başı var sonu yok
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Edirne’de Trakya Üniversitesinde öğrenim görecek olan öğrenciler, harç parası için banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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