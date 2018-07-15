Bu manzaranın arkası korkunç!

Bu foto\u011frafa dikkatli bak\u0131n, arkas\u0131 tahmin etti\u011finizden daha da korkun\u00e7!\r\n,K\u00f6yl\u00fcler korkudan tarlaya gidemiyor, sebebi sizi de \u015foke edecek...\r\n,Konya'n\u0131n Karap\u0131nar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Re\u015fadiye Mahallesi'nde Saffet ve Cevdet Say\u0131n'a ait m\u0131s\u0131r ekili tarlada meydana gelen bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, b\u00f6lgedeki \u00e7ift\u00e7ileri tedirgin etti.\r\n,70 metre \u00e7ap\u0131, 50 metre derinli\u011fi var!\r\n,S\u00fcrekli obruk olu\u015fan b\u00f6lgede, bu yeni yakla\u015f\u0131k 70 metre \u00e7ap\u0131ndaki, 50 metre derinli\u011findeki obru\u011fun b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc dikkati \u00e7ekti.\r\n,Tarla sahiplerinden Cevdet Say\u0131n, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, obru\u011fun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na \u015fahitlik ettiklerini s\u00f6yledi.\r\n,Korkun\u00e7 bir ses duyduklar\u0131n\u0131 ifade eden Say\u0131n, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Karde\u015fim ile tarlada sulama yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131rada obruk olu\u015ftu. Obruk olu\u015fumu s\u0131ras\u0131nda \u00e7\u0131kan sesler adeta kulaklar\u0131m\u0131z\u0131 deldi. Sanki g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcs\u00fc gibiydi. Karde\u015fim, ne oldu\u011funu anlamak i\u00e7in tarla i\u00e7inde bir s\u00fcre gittikten sonra dev bir \u00e7ukurla kar\u015f\u0131la\u015fm\u0131\u015f ve b\u00fcy\u00fck korkuyla yan\u0131m\u0131za geldi.\r\n,Sonra obru\u011fun yan\u0131na gittik. G\u00f6zlerimize inanamad\u0131k. Tarlan\u0131n ortas\u0131nda dev bir \u00e7ukur olmu\u015ftu. Damlama sulama borular\u0131 \u00e7ukurun i\u00e7erisindeydi. Korku ile oradan uzakla\u015ft\u0131k. B\u00f6lgede halen obruk olu\u015fumu devam ediyordu. Obruk yeni olu\u015ftu\u011fu i\u00e7in, kendi \u00e7inde k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 \u00e7\u00f6kmeler devam ediyordu. Korktu\u011fumuz i\u00e7in tarlan\u0131n i\u00e7erisine giremiyoruz. Durumu Belediye ekiplerine haber verdik. Kas\u0131m ay\u0131nda hasat yap\u0131lacak. O zaman ne yapaca\u011f\u0131z bilemiyoruz."\r\n,\u00d6te yandan obru\u011fu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemeye giden bas\u0131n mensuplar\u0131 da m\u0131s\u0131r tarlas\u0131nda ayn\u0131 obruk i\u00e7indeki devam eden \u00e7\u00f6kmelere \u015fahit oldu. Yeni obru\u011fa 20 metre kala g\u00fc\u00e7l\u00fc bir ses duyan gazeteciler, toprak \u00e7\u00f6kmesinin \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ses Gazeteciler, "Say\u0131s\u0131z obruk haberi yapt\u0131k ve obruk g\u00f6rd\u00fck ancak ilk defa b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. \u00c7\u00f6kme s\u0131ras\u0131ndaki ses ve toz bulutu kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7ok korktuk. E\u011fer obruk biz oraya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131zda meydana gelseydi \u00e7ukurun i\u00e7erisinde kalacakt\u0131k. Verilmi\u015f sadakam\u0131z varm\u0131\u015f." ifadesini kulland\u0131.\r\n