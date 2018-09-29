Bu nasıl tarz Deniz! Elbise altında eşofman

Bebek ma\u011fazalar\u0131n\u0131 gezen Deniz \u00c7ak\u0131r, \u201cArkada\u015f\u0131m\u0131n \u00e7ocu\u011funa hediye almaya geldim. ,\u00c7ok i\u015fim var, beni tutmay\u0131n\u201d diyerek muhabirlerden uzakla\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,S\u0131rt \u00e7antas\u0131n\u0131 \u00f6n\u00fcne asan g\u00fczel oyuncunun, \u00e7i\u00e7ekli elbisesinin alt\u0131na e\u015fofman giymesi \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,'E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz' dizisine veda eden Deniz \u00c7ak\u0131r, \u00f6nceki g\u00fcn Akmerkez'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n