Bu nasıl vicdan... Poşetten çıktı!

Bunu yapan insan olamaz! Po\u015fetten \u00e7\u0131kt\u0131\r\n,Olay, bu sabah \u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Eyy\u00fcp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namaz\u0131 sonras\u0131 camiden \u00e7\u0131kan cemaat, Mehmet Akif Ersoy \u0130lk\u00f6\u011fretim Okulu'nun bah\u00e7esinden bebek a\u011flamas\u0131 duydu. ,Okula giren vatanda\u015flar, bah\u00e7ede, naylon po\u015fet i\u00e7inde bebekle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. , \u0130hbar \u00fczerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, 1 g\u00fcnl\u00fck oldu\u011fu belirtilen erkek bebe\u011fi, ambulansla \u015eanl\u0131urfa E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. ,Yap\u0131lan kontrollerde, bebe\u011fin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirlendi.,Polis, bebe\u011fi b\u0131rakan ki\u015fi ya da ki\u015filerin tespiti i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n