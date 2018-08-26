Bu ne hız! Amcasının ölümünden 2 dakika sonra yaptığı şoke etti

Olay \u0130stanbul'da ya\u015fand\u0131.,Ye\u011fen amcas\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcnden iki dakika sonra yapt\u0131\u011f\u0131yla \u015foke etti.,\u0130stanbul Adalet Saray\u0131'nda \u00e7al\u0131\u015fan \u0130brahim T. yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ld\u0131r kanser tedavisi g\u00f6r\u00fcyordu. ,\u0130ddialara g\u00f6re \u0130brahim T.'nin \u00e7ocuklar\u0131 \u015fehir d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bak\u0131m\u0131n\u0131 ye\u011feni Yunus Emre T. \u00fcstleniyordu. ,Tedavi masraflar\u0131 i\u00e7in kredi kart\u0131n\u0131 ye\u011fenine teslim eden \u0130brahim T. bilgisi d\u00e2hilinde kart\u0131n kullan\u0131m\u0131na izin veriyordu.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 14 A\u011fustos'ta kansere yenilen \u0130brahim T. hayat\u0131n\u0131 kaybetti., Amcas\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetmesinin \u00fczerinden dakika ge\u00e7meden kredi kart\u0131ndan 10 bin lira \u00e7eken Yunus Emre T.'nin yapt\u0131\u011f\u0131 maktul\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mad\u0131. ,Cenaze i\u015flemlerinin ard\u0131ndan konuyu ara\u015ft\u0131ran iki karde\u015f kuzenlerinin babalar\u0131na ait olan kredi kart\u0131ndan izinsiz para \u00e7ekti\u011fini ortaya \u00e7\u0131kararak \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na su\u00e7 duyurusunda bulundu.\r\n\r\n,Ye\u011fen, amcas\u0131na tedavi i\u00e7in verdi\u011fi borcu geri ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. ,Soru\u015fturma sonucu amcas\u0131n\u0131n kredi kart\u0131ndan \u00f6l\u00fcm saati olan 01.30'dan 2 dakika sonra para \u00e7ekildi\u011fi belirlendi. ,Yunus Emre T. hakk\u0131nda 7 y\u0131la kadar hapis isteniyor.,.