Bu paraya paha biçilemiyor!

Ordu\u2019nun Alt\u0131nordu il\u00e7esinde d\u00f6vme sanat\u00e7\u0131s\u0131 olan Mustafa Gedikli`de bulunan 100 TL`lik banknot di\u011ferlerinden farkl\u0131.\r\n,Paran\u0131n \u00f6n y\u00fcz\u00fcndeki sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015fesinde 100 yazmas\u0131 gerekirken, bankan\u0131n bask\u0131 hatas\u0131ndan kaynakl\u0131 10 yaz\u0131yor. ,\u0130lk bak\u0131\u015fta sahte olabilece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen paran\u0131n, yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar sonucu koleksiyon de\u011feri oldu\u011fu anla\u015f\u0131l\u0131yor. ,Paray\u0131, Hollanda`dan gelen bir m\u00fc\u015fterisinden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Gedikli, 30 bin TL`ye kadar teklif verdiklerini ancak bu fiyata satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Gedikli, \u201cBen ilk ba\u015fta bu paray\u0131 sahte zannettim, daha sonra ara\u015ft\u0131r\u0131nca anlad\u0131m ki koleksiyon de\u011feri varm\u0131\u015f.\r\n\r\n,Bu parada bankan\u0131n bas\u0131m hatas\u0131 var. Sa\u011f \u00fcst k\u00f6\u015fesinde bir tane s\u0131f\u0131r\u0131 noksan, hatas\u0131 o. Biraz ara\u015ft\u0131rma yap\u0131nca b\u00f6yle paralar\u0131n oldu\u011funu, de\u011ferinin bi\u00e7ilemedi\u011fini anlad\u0131m\u201d dedi.\r\n\r\n\u201c,30-35 bin TL\u2019ye kadar fiyat teklif ettiler\u201d \u201c\u015eu an bu paraya teklif verenler 30-35 bin TL\u2019ye kadar \u00e7\u0131kt\u0131 ama daha da ara\u015ft\u0131rmaya devam ediyorum\u201d diyen d\u00f6vme sanat\u00e7\u0131s\u0131 Gedikli, \u201cSonu\u00e7ta \u00e7ok nadir g\u00f6r\u00fclen bir olay. Baya\u011f\u0131 bir ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131m, \u015fu an tek gibi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Farkl\u0131 bir parada (10 TL) daha \u00f6nce s\u0131f\u0131r hatas\u0131 olmu\u015f, onlar belirli bir miktara satm\u0131\u015flar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Tesad\u00fcfen koleksiyonuna ekledi Ayn\u0131 zamanda yakla\u015f\u0131k 1 y\u0131ld\u0131r para koleksiyonu da yapan Gedikli, \u00e7o\u011fu ka\u011f\u0131t paray\u0131 toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131, hatal\u0131 olan 100 TL\u2019lik banknotun da tesad\u00fcfen koleksiyonuna eklendi\u011fini aktard\u0131. Kendisine verilen fiyat\u0131 yeterli bulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu y\u00fczden de satmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fini ileri s\u00fcren Mustafa Gedikli, alaca\u011f\u0131 y\u00fcksek teklifleri bekleyece\u011fini belirtti.\r\n