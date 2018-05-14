Bu pazarda her şey bedava

\u0130sminin a\u00e7\u0131klanmamas\u0131n\u0131 isteyen bir i\u015f adam\u0131, Beyo\u011flu Tarlaba\u015f\u0131 semt pazar\u0131nda bulunan sebze ve meyve gibi g\u0131da \u00fcr\u00fcnlerinin sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tezgahlar\u0131 sat\u0131n alarak Ramazan ay\u0131 \u00f6ncesi \u00fcr\u00fcnleri vatanda\u015flara bedava da\u011f\u0131tt\u0131. ,Yine ayn\u0131 i\u015f adam\u0131n\u0131n kurdu\u011fu vak\u0131ftan burs alan yakla\u015f\u0131k 100 \u00f6\u011frenci meyve ve sebzenin da\u011f\u0131t\u0131mda g\u00f6rev ald\u0131. ,Ayr\u0131ca Ramazan ay\u0131nda vatanda\u015flara muhtarl\u0131klar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 100 TL'lik market kart\u0131 da\u011f\u0131t\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.,Vatanda\u015flar, etkinli\u011fi yapan \u015firketin yetkililerine te\u015fekk\u00fcr ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat i\u00e7inde t\u00fckendi. \r\n,\u00dcr\u00fcnlerin k\u0131sa s\u00fcrede t\u00fckenmesine, pazara gelen ki\u015filerin \u00e7evrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen ki\u015filer aras\u0131nda zengin ve fakir ayr\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,\u0130\u015f adam\u0131n\u0131n kurdu\u011fu vakf\u0131ndan burs alarak okuyan bir \u00f6\u011frenci, \u201cBize burs veren hay\u0131rsever i\u015f adam\u0131 Ramazan ay\u0131 \u00f6ncesi b\u00fct\u00fcn pazar\u0131 sat\u0131n ald\u0131. ,Biz de burs alan \u00f6\u011frenciler olarak yakla\u015f\u0131k 100 ki\u015fi, sebze ve meyve ihtiyac\u0131 olanlara da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131k. \r\n,Bunun d\u0131\u015f\u0131nda bir marketten 100 TL'lik kartlar haz\u0131rland\u0131. Onlar\u0131 da belli ba\u015fl\u0131 muhtarl\u0131klara verece\u011fiz. ,\u0130htiyac\u0131 olan aileler tespit edilip 1 ay i\u00e7inde onlara da\u011f\u0131t\u0131lacak. Buda Ramazan ay\u0131 i\u00e7in yap\u0131lan bir etkinlik\u201d dedi.\r\n,Haberi alan kom\u015fusuna da haber verdi, kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f gitti