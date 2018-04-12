Bu sabah Türkiye'ye düştü

Olay, sabah saatlerinde Hilvan'\u0131n Ak\u00e7amescit Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda meydana geldi. ,Sabah saatlerinde mahalle sakinleri, g\u00fcr\u00fclt\u00fc ve ard\u0131ndan araziden y\u00fckselen dumanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce tedirginlik ya\u015fayarak durumu jandarmaya bildirdi.\r\n\r\n,.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine ge\u00e7en ekipler, yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede bo\u015f araziye d\u00fc\u015fen cismin, sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n bo\u015f yak\u0131t tank\u0131 oldu\u011funu belirledi.,Mahallede k\u0131sa s\u00fcreli tedirginli\u011fe yol a\u00e7an yak\u0131t tank\u0131n\u0131n par\u00e7alar\u0131 toplanarak incelenmek \u00fczere Hilvan Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.