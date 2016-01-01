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Bu sakız bütün ağrıları kesiyor
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından TÜBİTAK’ın katkılarıyla 3001 projesi olan ve yaklaşık 60 bin TL bütçeli bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahip propolisli sakız yapıldı.
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