Bu siteden alışveriş yapanlar dikkat!

T\u00fcrkiye\u2019den pek \u00e7ok ki\u015finin de al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 kad\u0131n moda perakendecisi, siber sald\u0131r\u0131 ile sars\u0131ld\u0131!,T\u00fcrkiye dahil 80 \u00fclkeden kullan\u0131c\u0131s\u0131 olan online kad\u0131n moda perakendecisine, hackerlar sald\u0131rd\u0131.,2008 y\u0131l\u0131nda kurulan ve 80\u2019den fazla \u00fclkeye hizmet veren ABD merkezli kad\u0131n moda perakendecisi SHEIN, 6 milyondan fazla m\u00fc\u015fterisinin ki\u015fisel bilgilerinin bilgisayar korsanlar\u0131 taraf\u0131ndan ele ge\u00e7irildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,SHEIN\u2019dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, k\u00f6t\u00fc niyetli bir yaz\u0131l\u0131m arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla \u015firketin kurumsal sunucular\u0131na sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyerek sistem a\u011f\u0131na \u015fifre girmeden s\u0131zmay\u0131 ba\u015faran siber sald\u0131rganlar oldu\u011fu ifade edildi. ,S\u00f6zkonusu sald\u0131r\u0131, bu y\u0131l\u0131n Haziran ay\u0131ndan A\u011fustos ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na kadar olan s\u00fcrede ger\u00e7ekle\u015ftirildi.,\u015eirket, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u00f6deme yapt\u0131\u011f\u0131 kredi kartlar\u0131na ait bilgilerin sistemlerinde depolanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu bilgilerin ele ge\u00e7irildi\u011fini g\u00f6steren bir kan\u0131t olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. ,\u015eirket, ald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kullan\u0131c\u0131lar\u0131na \u015fifre de\u011fi\u015ftirme \u00f6nerisinde bulundu. ,Ayr\u0131ca etkilenen kesim i\u00e7inden belli sekt\u00f6rdeki kullan\u0131c\u0131lara bir y\u0131ll\u0131k kimlik tehdidi takip hizmeti sunmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu. (Habert\u00fcrk),Hackerlerin faydaland\u0131\u011f\u0131 g\u00fcvenlik zafiyetlerinin tespit sonras\u0131nda ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Sald\u0131r\u0131da, 6.5 milyona yak\u0131n kullan\u0131c\u0131ya ait e-posta adreslerini ve \u015fifrelenmi\u015f parola bilgilerini \u00e7ald\u0131.