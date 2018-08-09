Bu tasarım ile iPhone'lar pasaport yerine geçebilir

Bu tasar\u0131m ile art\u0131k iPhone'lar pasaport yerine ge\u00e7ebilir!,Apple'\u0131n yeni tasar\u0131m\u0131yla iPhone\u2019lar pasaport yerine ge\u00e7ebilecek.,ABD Patent ve Marka B\u00fcrosu\u2019nun, Apple\u2019\u0131n iPhone \u00fczerinden kimlik saptama teknolojisi ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 patent ba\u015fvurusunu kabul ederek kayda ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Apple'\u0131n iPhone \u00fczerinden kimlik saptama teknolojisi ile ilgili istedi\u011fi patent sonucunda ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n pasaport yerine kullan\u0131lmas\u0131 imkans\u0131z de\u011fil. \u00d6nerilen fikir, g\u00fcvenli depolama alan\u0131ndan \u015fifrelenmi\u015f ki\u015fisel verilerin bilgi talep eden makama aktar\u0131labilmesine dayan\u0131yor.,Apple Insider portal\u0131n\u0131n aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re, uygulama \u00fczerindeki bilgileri bir\u00e7ok ak\u0131ll\u0131 telefonda bulunan NFC gibi radyo frekansl\u0131 tan\u0131ma teknolojilerinin yard\u0131m\u0131yla aktarmay\u0131 planl\u0131yor. ,Tasar\u0131mc\u0131lara g\u00f6re, verilere izinsiz olarak ula\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131ysa Touch ID ve Face ID gibi geli\u015fmi\u015f biyometrik do\u011frulama teknolojileri engelleyecek.,\u00d6nerilen konseptin \u00e7ok geni\u015f bir alanda kullan\u0131labilece\u011fi, yeni tasar\u0131mdan hem \u00f6zel \u015firketlerin, hem de (pasaport kontrol\u00fcnde) devletlerin yararlanabilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Haberde ayr\u0131ca Apple'\u0131n ABD Patent ve Marka B\u00fcrosu'na her hafta \u00e7ok say\u0131da patent ba\u015fvurusunda bulundu\u011funu, ancak geli\u015ftirilen teknolojilerin \u00e7ok az\u0131n\u0131n \u015firketin ticari \u00fcr\u00fcnlerinde uyguland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,.