Bu yiyecekleri çocuklardan uzak tutun

ZİYNETİ KOCABIYIK
Çevrenizdeki hangi anne babaya sorsanız “çocuğumu çok sağlıklı besliyorum” der. Hamburger, cips, gazlı içecekleri çok vermiyorsa, sağlık açısından tehlike olmadığını düşünür. Peki çocuk beslenmesindeki tehlike sadece fast food ürünlerle mi sınırlı? İçerikle yüzünden bağımlılık oluşturan, hormonları bozan ve obeziteye zemin hazırlayan, lezzet katması için Çin tuzu eklenen, aroma vericilerle tatlandırılmış, genetiği değiştirilmiş yiyecekler zararlı değil mi? Sakınılması gereken yiyecekler hangileri? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Ece Çaparoğlu çocuklardan uzak tutmamız gereken besinleri ve sağlık üzerine etkilerini anlattı…