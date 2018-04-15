Bu yol otomobilleri şarj ediyor

\u0130sve\u00e7 otomobilleri \u015farj eden elektrikli yolu a\u00e7\u0131klad\u0131. Bu yol d\u00fcnyada bir ilk olacak. Ayr\u0131ca bir\u00e7ok noktada maliyeti azaltacak.,,Bu yolda ilerleyen ara\u00e7lar\u0131n pilleri iletken \u015farj ad\u0131 verilen bir teknoloji ile \u015farj oluyor.,Proje yetkililerine g\u00f6re (eRoadArlanda) elektrik enerjisi, yola g\u00f6m\u00fcl\u00fc olan iletkenler sayesinde sa\u011flan\u0131yor.,Otomobil, kamyon veya herhangi bir ara\u00e7 elektrikli raya ba\u011flan\u0131yor ve ara\u00e7 ilerleyip, hareket ettik\u00e7e raya ba\u011fl\u0131 sistem \u00fczerinden g\u00fc\u00e7 al\u0131yor ve pilini doldurabiliyor.,Ara\u00e7 durdu\u011funda ise ak\u0131m kesiliyor. Sistem daha sonra arac\u0131n ne kadar enerji kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hesaplayarak \u00fccreti ortaya \u00e7\u0131kart\u0131yor.,Bu elektrikli yol, \u015farj istasyonlar\u0131n\u0131n ortadan kalkmas\u0131n\u0131, bununla birlikte pillerin daha k\u00fc\u00e7\u00fck olup, maliyetin d\u00fc\u015fmesini sa\u011flayabilir.,eRoadArlanda'n\u0131n \u00fcst d\u00fczey yetkililerinden biri olan Hans Sall, yol \u00fcst\u00fcnde yani y\u00fczeyde elektrik olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurguluyor.,G\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fe g\u00f6re 20.000 km'lik elektrikli yol 9.5 milyar dolara mal olacak. Di\u011fer yandan \u015firket yetkilileri elektrikli yollar\u0131n yayg\u0131nla\u015faca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\nAsl\u0131nda di\u011fer \u00fclkelerde de benzer sistemler ve teknolojiler geli\u015ftiriliyor, ancak \u0130sve\u00e7hem ticari hem de \u00f6zel ara\u00e7lar\u0131n s\u00fcr\u00fc\u015f s\u0131ras\u0131nda \u015farj olmas\u0131na olanak tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ilki olarak g\u00f6steriliyor.\r\n\r\n\r\n