Bu yöntem anında nasırı iyileştiriyor

Karbonat ve \u0131l\u0131k su kullanarak haz\u0131rlayaca\u011f\u0131n\u0131z macun ikinci bir alternatif... Kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 macun k\u0131vam\u0131na getirmek i\u00e7in \u00f6l\u00e7\u00fcleri kendiniz belirleyin, en sa\u011fl\u0131kl\u0131s\u0131 bu \u015fekilde olacakt\u0131r. Macun k\u0131vam\u0131na gelen kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 nas\u0131rl\u0131 b\u00f6lgeye uygulay\u0131n. Yar\u0131m saat boyunca bekletin ve kuruyan alan\u0131 \u0131l\u0131k su ile durulay\u0131n. Do\u011fal macunu haftada iki kez uygulayabilirsiniz.,Limonda bulunan asitler, nas\u0131r tedavisinde olduk\u00e7a etkili olacakt\u0131r. Limonu dilimleyin ve nas\u0131rl\u0131 b\u00f6lgeye limon dilimini bez yard\u0131m\u0131yla sar\u0131n ve bir gece boyunca bu \u015fekilde bekletin. Limon y\u00f6ntemini 3 g\u00fcn boyunca \u00fcst \u00fcste uygulayabilirsiniz.\r\n,Etkisi biraz uzun vadede ortaya \u00e7\u0131ksa da son derece sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir y\u00f6ntemdir. Ev yap\u0131m\u0131 merhemde sar\u0131msak ve do\u011fal zeytinya\u011f\u0131 kullan\u0131l\u0131r. Bir di\u015f sar\u0131msa\u011f\u0131 zeytinya\u011f\u0131 ile birlikte iyi bir \u015fekilde ezin. Sar\u0131msak tamamen ezildikten sonra t\u0131pk\u0131 limonda oldu\u011fu gibi aya\u011f\u0131n\u0131za kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 s\u00fcr\u00fcn ve sarg\u0131 beziyle sabitleyin. Bir gece boyunca aya\u011f\u0131n\u0131zda bekletin.\r\n,Antibakteriyel ve antiinflamatuar \u00f6zelli\u011fi olan so\u011fan nas\u0131r tedavisinde etkili bir y\u00f6ntemdir. \u0130ltihap \u00f6nleyici bir besin olan so\u011fan\u0131 ikiye b\u00f6l\u00fcn ve nas\u0131r b\u00f6lgeye uygulay\u0131n. Ancak so\u011fan y\u00f6ntemi tedavisinde sonucu biraz daha ge\u00e7 alabilirsiniz. Haftada bir kez uygulayaca\u011f\u0131n\u0131z so\u011fan y\u00f6ntemiyle sonucu 1 ay i\u00e7inde alabilirsiniz.,Uyar\u0131: Vermi\u015f oldu\u011fumuz y\u00f6ntemler, alternatif t\u0131p y\u00f6ntemleridir. Herhangi bir yan etki g\u00f6r\u00fclmemesi i\u00e7in bu y\u00f6ntemleri denemeden \u00f6nce bir uzmana dan\u0131\u015fabilirsiniz.