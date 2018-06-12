Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor

Bir\u00e7ok erke\u011fin ya\u015f\u0131 ilerledik\u00e7e sa\u00e7lar\u0131 inceltir veya d\u00f6k\u00fclmeye ba\u015flar. Kad\u0131nlar genelde gebelikten sonra bu tecr\u00fcbeyi ya\u015farlar. Sa\u00e7 uzamas\u0131n\u0131 h\u0131zl\u0131 ve kolay bir \u015fekilde te\u015fvik eden \u00e7e\u015fitli do\u011fal ya\u011flar vard\u0131r. \u0130\u015fte bu tariflerden biri\u2026.\r\n,H\u0130NTYA\u011eI\r\n\r\nHintya\u011f\u0131 sa\u00e7lar\u0131 ve kirpikleri uzatmak i\u00e7in \u00e7ok etkilidir. Bu erkekler i\u00e7in de ge\u00e7erli! Hint ya\u011f\u0131 sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesini \u00f6nlemekle kalmaz ayn\u0131 zamanda normal sa\u00e7 b\u00fcy\u00fcme oranlar\u0131n\u0131 iki veya \u00fc\u00e7 kat\u0131na \u00e7\u0131karabilir.,S\u0130YAH K\u0130MYON TOHUMU YA\u011eI\r\n\r\nSiyah kimyon tohumu ya\u011f\u0131 bir\u00e7ok avantaja sahiptir, ancak sa\u00e7 b\u00fcy\u00fcmesi i\u00e7in \u00f6zellikle harikad\u0131r. Sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesine neden olan baz\u0131 mantar enfeksiyonlar\u0131n\u0131n giderilmesine yard\u0131mc\u0131 olur ve sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesini \u00f6nler. Kafan\u0131n veya v\u00fccudun geni\u015f bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kullanmadan \u00f6nce hassasiyet olmad\u0131\u011f\u0131ndan emin olmak i\u00e7in i\u00e7 kolun derisinde ufak bir miktar test edin.,B\u0130BER\u0130YE YA\u011eI\r\n\r\nSa\u00e7 b\u00fcy\u00fcmesini canland\u0131rma yetene\u011fi ile tan\u0131nan biberiye genellikle sa\u00e7 b\u00fcy\u00fctme tedavilerine ve \u015fampuanlara kat\u0131l\u0131r. Az miktarda eklemek erkeksi bir koku olu\u015fturur ve bu tarifi etkinli\u011fini artt\u0131r\u0131r.\r\n\r\nLAVANTA ESANS\u0130YEL YA\u011eI\r\n\r\nCilt sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sa\u00e7 b\u00fcy\u00fcmesini iyile\u015ftirmek i\u00e7in de kullan\u0131\u015fl\u0131d\u0131r. Siyah kimyon tohumu ve biberiye kokusunu yumu\u015fat\u0131r, ferahlat\u0131c\u0131 ama kesinlikle erkeksi bir koku olu\u015fturur.,MALZEMELER\r\n\r\n1\/4 bardak hint ya\u011f\u0131\r\n1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 siyah kimyon tohumu ya\u011f\u0131\r\n1\/2 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 biberiye ya\u011f\u0131\r\n15 damla lavanta esansiyel ya\u011f\u0131\r\n\r\nYAPILI\u015eI\r\n\r\nT\u00fcm malzemeleri koyu renkli bir cam \u015fi\u015fe i\u00e7erisinde birle\u015ftirin. Kahverengi bir damlal\u0131kl\u0131 \u015fi\u015fesi kullan\u0131labilir. Sa\u00e7lar\u0131 nemlendirin ve kafa derisine 10-30 damla koyarak masaj yap\u0131n. Bir saat boyunca ya da bir gece boyunca bekletin ve y\u0131kay\u0131n. Gece kullanman\u0131z\u0131 ve ya\u011f lekelerini \u00f6nlemek i\u00e7in yast\u0131k \u00fczerindeki havluyla uyuman\u0131z\u0131 \u00f6neriyoruz.\r\nSa\u00e7 b\u00fcy\u00fcmesini art\u0131rmak i\u00e7in haftada bir kez veya gerekti\u011finde kullan\u0131n.,NOTLAR\r\n\r\nT\u00fcm kafa derisine kullanmadan \u00f6nce i\u00e7 kolun k\u00fc\u00e7\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ya\u011flar\u0131 test edin ve herhangi bir reaksiyon veya hassasiyete neden olursa kullanmay\u0131n. Siyah kimyon tohumu ya\u011f\u0131 hassas ciltlerde tahri\u015fe neden olabilir.,