Bu yöntemle diş taşlarından kurtulun!

Di\u015flere, di\u015f etlerine, di\u015f dolgusuna ve di\u015f protezlerine tutunan yap\u0131\u015fkan ve yumu\u015fak bakteri tabakas\u0131na di\u015f pla\u011f\u0131 denir. Bu plaklar t\u00fck\u00fcr\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde bulunan mineraller ile birle\u015ferek sertle\u015fir ve tartar denilen tabakay\u0131 meydana getirirler.\r\n\r\n,Di\u015f tartar\u0131n\u0131n di\u011fer ad\u0131 di\u015f ta\u015f\u0131d\u0131r. Di\u015flerde g\u0131da kal\u0131nt\u0131s\u0131 birikmesi, bakteriler, genetik, di\u015f ipi kullanmama, di\u015f f\u0131r\u00e7alama al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 edinmeme gibi nedenlerden dolay\u0131 di\u015flerde zamanla tartar ve plak olu\u015fumu ger\u00e7ekle\u015fir.,\u0130\u015fte di\u015f tartar\u0131, di\u015f ta\u015f\u0131n\u0131 temizlemek i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler...,CEV\u0130Z\r\n\r\nMalzemeler\r\n\r\n40 gr ceviz kabu\u011fu\r\n1 su barda\u011f\u0131 su\r\n\r\nCeviz kabu\u011fu antibakteriyel \u00f6zelli\u011fi sayesinde di\u015fteki tartar ve plaktan kurtulman\u0131n en etkili ve do\u011fal y\u00f6ntemidir. Ceviz kabuklar\u0131n\u0131 bir bardak suyun i\u00e7ine koyup 20 dk kaynat\u0131n. Ocaktan al\u0131p so\u011fumaya b\u0131rak\u0131n. Di\u015f f\u0131r\u00e7an\u0131z\u0131 so\u011fumu\u015f olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla di\u015flerinizi f\u0131r\u00e7alay\u0131n. G\u00fcnde 3 kez devam edin.,KARBONAT\r\n\r\nMalzemeler\r\n\r\n1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat\r\n1 tutam tuz\r\nDi\u015f f\u0131r\u00e7as\u0131\r\n\r\nKarbonat antibakteriyel \u00f6zelli\u011fi sayesinde plak ve tartar\u0131 yok eder, ayr\u0131ca di\u015flerin beyazlamas\u0131na da yard\u0131mc\u0131 olur. Antrasit i\u00e7eri\u011fi ile a\u011f\u0131z i\u00e7i pH seviyesini dengeler. Tuz da antimikrobiyal madde oldu\u011fundan k\u0131sa s\u00fcrede plak ve tartarlardan kurtulman\u0131z\u0131 sa\u011flar. Karbonat ve tuzu kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p, di\u015f f\u0131r\u00e7an\u0131z\u0131 \u0131slat\u0131p bu kar\u0131\u015f\u0131ma bat\u0131r\u0131n. Di\u015flerinizi nazik\u00e7e bu kar\u0131\u015f\u0131mla f\u0131r\u00e7alay\u0131n. Ard\u0131ndan a\u011fz\u0131n\u0131z\u0131 suyla \u00e7alkalay\u0131p t\u00fck\u00fcr\u00fcn. Bu y\u00f6nteme g\u00fcn a\u015f\u0131r\u0131 yani birer g\u00fcn ara verip devam edin.,L\u0130MON SUYU\r\n\r\nMalzemeler\r\n\r\n1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 limon suyu\r\nDi\u015f f\u0131r\u00e7as\u0131\r\n\r\nLimon suyu asidik i\u00e7eri\u011fi sayesinde antimikrobiyal \u00f6zelli\u011fi g\u00f6sterir. Plak ve tartar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclmesine ve nihayetinde yok edilmesine yard\u0131mc\u0131 olur. Di\u015flerinizi her zamanki gibi f\u0131r\u00e7alay\u0131n. Ard\u0131ndan di\u015f f\u0131r\u00e7an\u0131z\u0131 y\u0131kay\u0131n, limonlu suya dald\u0131r\u0131n. Bu su ile di\u015flerinizi ve di\u015f etlerini hafif\u00e7e ovun. Bir dakika bekleyip suyla a\u011fz\u0131n\u0131z\u0131 durulay\u0131n.,ALOE VERA\r\n\r\nMalzemeler\r\n\r\n1 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 aloe vera jeli\r\n4 tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 bitkisel gliserin\r\n4-5 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat\r\n10 damla limon ya\u011f\u0131\r\n1 su barda\u011f\u0131 su\r\n\r\nAloe vera bakterilerin \u00fcretti\u011fi serbest radikalleri uzakla\u015ft\u0131rarak di\u015flerin ve di\u015f etlerinin iyile\u015fmesini sa\u011flayabilen yararl\u0131 antioksidanlar i\u00e7erir\u00e7 Limon esansiyel ya\u011f\u0131 plak ve tartar neden bakterilerden kurtulmak i\u00e7in kullan\u0131labilecek harika bir antimikrobiyal maddedir.\r\n\r\n\u0130nternetten yahut bitki satan yerden aloe vera bitkisi temin edip, yapra\u011f\u0131 kesin ve i\u00e7inden aloe vera jeli \u00e7\u0131kar\u0131n. P\u00fcr\u00fczs\u00fcz bir macun elde etmek i\u00e7in b\u00fct\u00fcn malzemeleri kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Bu kar\u0131\u015f\u0131mla di\u015flerinizi ovun. Ard\u0131ndan suyla a\u011fz\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alkalay\u0131p t\u00fck\u00fcr\u00fcn. Plak yok olana kadar 3-4 kez kullan\u0131n.,PORTAKAL KABU\u011eU\r\n\r\nPortakal\u0131n kabu\u011funu soyup, birka\u00e7 par\u00e7a portakal\u0131 blenderdan ge\u00e7irip macun k\u0131vam\u0131na getirin ve di\u015flerinize uygulay\u0131n. 1-2 dakika di\u015flerinizde bekletip suyla durulay\u0131n. Bunu haftada 2-3 kez devam edin. Portakal kabu\u011fu, a\u011f\u0131zda bulunan mikroorganizmlarla sava\u015fmaya yard\u0131mc\u0131 olur.,\u00c7\u0130LEK\r\n\r\nMalzemeler\r\n\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck bir domates\r\n\u00c7ilek\r\n\r\nDomates ve \u00e7ile\u011fi blenderdan ge\u00e7irip hamur haline getirin. Bu hamuru di\u015flerinize uygulay\u0131n ve be\u015f dakika bekletin. A\u011fz\u0131n\u0131z\u0131 suyla durulay\u0131n. Haftada iki kez tekrarlay\u0131n.,SUSAM\r\n\r\nMalzemeler\r\n\r\n1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 susam\r\n1 di\u015f f\u0131r\u00e7as\u0131\r\n\r\nBir yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 susam\u0131 \u00e7i\u011fneyin fakat yutmay\u0131n. Susam a\u011fz\u0131n\u0131zdayken di\u015flerinizi kuru bir di\u015f f\u0131r\u00e7as\u0131yla f\u0131r\u00e7alay\u0131n. Ard\u0131ndan suyla durulay\u0131n. Haftada iki kez buna devam edin. Susam do\u011fal peeling sayesinde di\u015flerinizi temizler.