Budak'tan Deniz Baykal müjdesi: 24 Haziran'dan sonra...

CHP Antalya milletvekili aday toplant\u0131s\u0131 Antalya Tenis \u0130htisas Kul\u00fcb\u00fc\u2019nde (AT\u0130K) ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \r\n,Aday tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Antalya 2. s\u0131ra Milletvekili aday\u0131 \u00c7etin Osman Budak, CHP eski Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Antalya 1. s\u0131ra Milletvekili aday\u0131 Deniz Baykal\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda bilgiler verdi.\r\n,Deniz Baykal\u2019\u0131n milletvekili aday\u0131 oldu\u011funu hat\u0131rlatan Budak, "Baykal \u00f6mr\u00fcn\u00fc \u00fclkesi i\u00e7in feda etmi\u015f bir parti b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz. Onun i\u00e7in onun talepleri ve bu halinde bile \u2018\u00dclkeye katk\u0131 koymak istiyorum\u2019 demesi bizim i\u00e7in yeterlidir. ,Son 2 ayd\u0131r da hi\u00e7bir bir s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 yok. Ayn\u0131 zamanda fizik tedavisi art\u0131k ciddi kar\u015f\u0131l\u0131k buluyor. Kendisi y\u00fcr\u00fcte\u00e7le y\u00fcr\u00fcyebiliyor., \u0130n\u015fallah \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede, 24 Haziran\u2019dan sonra yemin merasiminde hepimizle birlikte olacak. Buradan bu m\u00fcjdeyi de vermi\u015f olal\u0131m\u201d dedi., Dana sonra Milletvekili adaylar\u0131 s\u0131ras\u0131yla kendisini tan\u0131tt\u0131.\r\n\r\n