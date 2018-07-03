Buğdayda kalite düştü ekmeğe zam kapıda

T\u00fcrkiye\u2019de ya\u015fanan ani ve kuvvetli ya\u011f\u0131\u015flar bu\u011fdaydaki kaliteyi d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. \r\n,Hasat zorla\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ift\u00e7ilerin kazanc\u0131 etkilenirken, kaliteli bu\u011fday a\u00e7\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Bu sene 21 milyon ton \u00fcretimin hedeflendi\u011fi bu\u011fdayda y\u00fczde 20\u2019lere varan kalite eksikli\u011finin ekmek fiyatlar\u0131na zam olarak yans\u0131mas\u0131 bekleniyor.,Gazetemize konu\u015fan T\u00fcrkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Ba\u015fkan\u0131 Eren G\u00fcnhan Ulusoy \u201c\u00dclkemizde t\u00fcketim 19 milyon ton. Yine de 1,5-2 milyon tona yak\u0131n bir \u00fcretim fazlal\u0131\u011f\u0131 olacak ancak dolu, ya\u011fmur, seller derken olumsuz hava \u015fartlar\u0131 bu\u011fdaydaki 13-14 olan protein de\u011ferini 11\u2019lere \u00e7ekti\u201d dedi.,Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) taraf\u0131ndan bu\u011fday al\u0131m fiyat\u0131n\u0131n bin 50 lira olarak a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Ulusoy \u201cBir de sat\u0131m fiyat\u0131 olarak bin 120 lira gibi bir rakam koydu. Bin 120 lira y\u00fczde 7\u2019lik bir art\u0131\u015fa denk geliyor. Bin 50 lira da \u00f6nceki seneye g\u00f6re y\u00fczde 12\u2019lik bir art\u0131\u015f eder. Yani TMO toplam y\u00fczde 19\u2019luk bir makas belirledi. Dolay\u0131s\u0131yla sezona girmeden \u00f6nce bizim maliyetlerimiz bin liralardayd\u0131. Bu\u011fdaydaki kalite kayb\u0131n\u0131 da hesaba katarsak un fiyat\u0131na y\u00fczde 10-15 band\u0131nda zam gelir. O da zaten \u015fu an enflasyon oran\u0131yla ayn\u0131 seviyede. Ola\u011fan d\u0131\u015f\u0131 bir durum de\u011fil. Bizde unun \u00e7uval\u0131na 10 lira zam gelse, bunun ekme\u011fe y\u00fczde 30 oran\u0131nda etki etti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek, 15 kuru\u015f gibi bir fiyat art\u0131\u015f\u0131 olacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. ,Tah\u0131r ambar\u0131 olarak bilinen Konya\u2019n\u0131n bu \u00fcnvan\u0131n\u0131 \u015fimdilerde Mardin\u2019e kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ulusoy \u201cKonya il s\u0131n\u0131rlar\u0131 5 milyon ton bu\u011fday \u00fcretiyor. Ama Mardin, Konya\u2019n\u0131n \u00fcretimini ge\u00e7ti. \u00c7\u00fcnk\u00fc Irak piyasas\u0131 20 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye\u2019nin tekelinde. \u0130hracat\u0131n neredeyse yar\u0131s\u0131 Irak\u2019a gidiyor. Irak\u2019a da en yak\u0131n nokta Mardin K\u0131z\u0131ltepe OSB. K\u0131z\u0131ltepe\u2019de 2003 y\u0131l\u0131nda \u00fc\u00e7 fabrika vard\u0131, \u015fimdi bu rakam 40\u2019a ula\u015ft\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.,G\u00fcnhan Ulusoy, T\u00fcrkiye\u2019nin potansiyeline g\u00fcvendiklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, Samsun\u2019da 40 milyon lira de\u011ferinde \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir un fabrikas\u0131 a\u00e7acaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. G\u00fcnl\u00fck bu\u011fday i\u015fleme kapasitelerinin 900 ton oldu\u011fu bilgisini veren Ulusoy \u201cYeni kurdu\u011fumuz fabrika 600\u2019er ton \u00fcretim yapacak \u00fc\u00e7 ayr\u0131 etaptan olu\u015fuyor. Hepisini tamamlad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda g\u00fcnl\u00fck bin 800 ton ilave kapasite gelecek. \u015eu anki mevcutun iki kat\u0131. \u0130lk etap bu y\u0131l sonunda devreye al\u0131nacak. \u00dc\u00e7 y\u0131l i\u00e7inde \u00fcretimden sat\u0131\u015f ciromuz 700 milyon liraya \u00e7\u0131kacak\u201d dedi.