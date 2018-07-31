Bugün son gün! Sakın kaçırmayın

F\u0131rsat\u0131 sak\u0131n ka\u00e7\u0131rmay\u0131n,Kamuya ait olan bor\u00e7lar\u0131n yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131nda ba\u015fvuru s\u00fcresi 31 Temmuz\u2019da yani bug\u00fcn doluyor. ,Borcu olanlar dikkat! Bug\u00fcn son g\u00fcn...,Konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Yeminli Mali M\u00fc\u015favir Dr. Numan Emre Ergin, bor\u00e7lar\u0131n ilk taksit s\u00fcresi i\u00e7inde \u00f6denmesi h\u00e2linde katsay\u0131 uygulanmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Dr. Ergin, yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar\u0131n pe\u015fin veya 12 aydan 36 ay vadeye kadar \u00f6denmesinin m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu bilgisini vererek \u201cTaksitlendirme durumunda yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar kanunda belirtilen katsay\u0131larla \u00e7arp\u0131l\u0131yor. ,Bor\u00e7lar ilk taksit s\u00fcresi i\u00e7inde (Eyl\u00fcl 2018 sonuna kadar) pe\u015fin \u00f6denirse katsay\u0131 uygulanmayacak. \r\n\r\n,Ayr\u0131ca enflasyon fark\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131, idari para cezalar\u0131n\u0131n y\u00fczde 25\u2019i indirilecek. ,Bor\u00e7lar ilk iki taksit s\u00fcresi i\u00e7inde \u00f6denirse s\u00f6z konusu indirim oranlar\u0131 s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 50 ve y\u00fczde 12,5 olacak\u201d diye konu\u015ftu. ,Ergin, taksitleri zaman\u0131nda \u00f6demeyen veya eksik \u00f6deyenlerin haklar\u0131n\u0131 kaybedece\u011fini de s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,.