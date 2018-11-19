Bulaşık deterjanı ile saçlarınızı yıkarsanız...

Her kad\u0131n sa\u00e7lar\u0131n\u0131n kusursuz bir \u015fekilde boyanmas\u0131n\u0131 ister. Fakat yanl\u0131\u015f boya se\u00e7imi ya da yap\u0131lan teknik hatalar nedeniyle istedi\u011finiz sa\u00e7 rengini elde edemeyebilirsiniz. ,Sizleri bu k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcn\u00fcmden kurtaracak, moralinizi d\u00fczeltecek muhte\u015fem bir \u00f6nerimiz var. \r\n,Do\u011fal y\u00f6ntemler kullanarak sa\u00e7lar\u0131n\u0131zdaki boyay\u0131 ak\u0131tmak sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n y\u0131pranmas\u0131n\u0131 hatta yanmas\u0131n\u0131 da \u00f6nleyecektir.\r\n,MALZEMELER\r\n\r\n3 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat\r\n4 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 kepek \u00f6nleyici i\u00e7erikli \u015fampuan\r\n1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 s\u0131v\u0131 bula\u015f\u0131k deterjan\u0131\r\nDu\u015f bonesi,YAPILI\u015eI\r\n\r\nBir kasenin i\u00e7erisinde t\u00fcm malzemeleri g\u00fczelce kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Daha sonra sa\u00e7lar\u0131n\u0131za s\u00fcr\u00fcn. Ard\u0131ndan du\u015f bonesi ya da stre\u00e7 filmle kapat\u0131n. 20 dakika beklettikten sonra \u0131l\u0131k su ile durulay\u0131n.\r\n\r\n2-3 g\u00fcn bu y\u00f6ntemi deneyin.\r\n\r\n,\r\nBir kasenin i\u00e7erisinde 2 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 karbonat\u0131 duru su ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 \u0131slak sa\u00e7lar\u0131n\u0131za g\u00fczelce s\u00fcr\u00fcn.\r\n\r\n10 dakika kadar beklettikten sonra \u0131l\u0131k su ile durulay\u0131n. Ard\u0131ndan sirke, su ve kokusunu sevdi\u011finiz bir esans ya\u011f ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p sa\u00e7lar\u0131n\u0131za d\u00f6k\u00fcn.\r\n\r\nBu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 s\u00fcrd\u00fckten sonra sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 y\u0131kaman\u0131za gerek yok.\r\n\r\n4 g\u00fcn \u00fcst \u00fcste bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 uygulay\u0131n.,EPSOM TUZU \u0130LE SA\u00c7 BOYASI AKITMA\r\n\r\nBir yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 kadar karbonat\u0131 yine 1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 epsom tuzunu 1 bardak suyun i\u00e7erisinde kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Ard\u0131ndan sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131n tamam\u0131na s\u00fcr\u00fcp 20 dakika bekletin.\r\n\r\nBeklettikten sonra sa\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 do\u011fal i\u00e7erikli bir \u015fampuan ile y\u0131kay\u0131p, g\u00fczelce nemlendirin.\r\n\r\n3 g\u00fcn \u00fcst \u00fcste uygulad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda de\u011fi\u015fimi siz de fark edeceksiniz