Bülent Arınç: AK Parti, Türkiye için bir şanstır

AK Parti Manisa \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131n\u0131n geleneksel h\u00e2le getirdi\u011fi 3. Vefa Sahur program\u0131 yakla\u015f\u0131k 4 bin ki\u015finin kat\u0131l\u0131m\u0131yla Bedesten Meydan\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Programda konu\u015fan Eski TBMM Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli bir se\u00e7ime gitti\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: ,24 Haziran\u2019da k\u0131smet olursa hem Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 hem de milletvekilli\u011fi se\u00e7imi yap\u0131lacak. Adalet ve Kalk\u0131nma Partimiz Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 tekrar aday g\u00f6sterdi. ,Allah k\u0131smet ederse, g\u00f6n\u00fclden inan\u0131yoruz ki 24 Haziran\u2019da Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan T\u00fcrkiye\u2019nin ikinci defa se\u00e7ilmi\u015f cumhurba\u015fkan\u0131 olarak g\u00f6revine devam edecek.,Bir bu\u00e7uk sene \u00f6nceye al\u0131nan bu se\u00e7imin de\u011feri birka\u00e7 misli daha art\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019nin i\u00e7inde bulundu\u011fu \u015fartlar, d\u0131\u015far\u0131daki \u015fartlar T\u00fcrkiye\u2019de g\u00fc\u00e7l\u00fc bir cumhurba\u015fkan\u0131na, g\u00fc\u00e7l\u00fc bir parlamentoya ihtiya\u00e7 duydu\u011funu g\u00f6steriyor. Biz de adaylar\u0131m\u0131z\u0131 tespit ettik. \u0130n\u015fallah herkes hem merkezde hem se\u00e7im b\u00f6lgesinde b\u00fcy\u00fck bir gayretle haz\u0131rlan\u0131yor.,Ben de \u015fahsen b\u00fct\u00fcn gayretimle AK Partimizin bu se\u00e7imdeki ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum ve \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m. AK Parti, T\u00fcrkiye i\u00e7in bir \u015fanst\u0131r. Bu cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi T\u00fcrkiye i\u00e7in bir d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131d\u0131r. Cumhur ittifak\u0131yla parlamentoda \u00e7o\u011funlu\u011fu kazanm\u0131\u015f olmak b\u00fcy\u00fck bir \u00f6nem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Manisal\u0131lar gayret edelim. Daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fal\u0131m. \u00c7ok az bir zaman kald\u0131. Ula\u015fmad\u0131k hi\u00e7bir yer, g\u00f6r\u00fc\u015fmedik hi\u00e7bir kom\u015fu ve dostumuz, el s\u0131kmad\u0131k hi\u00e7bir hem\u015fehrimiz kalmas\u0131n.