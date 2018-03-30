Bülent Arınç'ı zora düşüren saldırı

Eski TBMM Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7'\u0131n hesab\u0131 hacklendi\u011fi iddia edildi. ,Eski TBMM Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7'\u0131n 3 milyon 217 binden fazla takip\u00e7isi olan ki\u015fisel Twitter hesab\u0131ndan d\u00fcn gece yar\u0131s\u0131 uygunsuz payla\u015f\u0131m yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130ddiaya g\u00f6re Ar\u0131n\u00e7'\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan, G. D. kullan\u0131c\u0131 ad\u0131yla uygunsuz yay\u0131n yapan bir hesab\u0131n 26 \u015eubat'taki mesaj\u0131 payla\u015f\u0131ld\u0131.,Sosyal medyada "B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7'\u0131n gece yar\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 retweet" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla olay bir anda yay\u0131ld\u0131. ,Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede tepki g\u00f6stermesiyle iddiaya g\u00f6re \u00f6nce payla\u015f\u0131m kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan payla\u015f\u0131lan s\u00f6z konusu hesap kapat\u0131ld\u0131.,Sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 Ar\u0131n\u00e7'\u0131n hesab\u0131n\u0131n hack'lendi\u011fi ya da sosyal medya hesab\u0131n\u0131 kullanan ki\u015finin kazas\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131 yorumunu yapt\u0131lar.\r\n\r\n,Konuyla ilgili Twitter hesab\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mlar\u0131 dostlar\u0131n\u0131n uyar\u0131lar\u0131yla \u00f6\u011frendi\u011fini, uzmanlarla olaya hemen m\u00fcdahale ettiklerini s\u00f6yledi.,"Twitter ile y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda hesab\u0131m\u0131za en son giri\u015f yapan IP numaralar\u0131n\u0131 tespit etmeye yakla\u015ft\u0131k. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli ba\u015fvurular\u0131 yaparak konunun takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z." dedi.,S\u00f6z konusu m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Twitter'\u0131n da cinsel i\u00e7erikli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri payla\u015fan hesab\u0131 ask\u0131ya ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ar\u0131n\u00e7...\r\n\r\n