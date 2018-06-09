Bülent Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi i\u00e7in muhalefetin 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl'\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcnmesi konusuna de\u011finen B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, b\u00f6yle bir \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 do\u011fru bulmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in muhalefetin aday\u0131 olma konusunu kendisine dan\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, "Ben de onlara ^'hay\u0131r' diyecek bizi yormak istemiyor sand\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Parti gelene\u011fi olarak t\u00fcm \u00f6nemli konular\u0131 aralar\u0131nda isti\u015fare ettiklerini belirten Ar\u0131n\u00e7, "Her konuyu isti\u015fare ederiz. \r\n,Abdullah G\u00fcl'\u00fcn muhalefetin aday\u0131 olarak an\u0131lmaya ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan herkes ondan bir \u015feyler a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini s\u00f6yleyen Ar\u0131n\u00e7 s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti;\r\n\r\n,"Herkes onun a\u011fz\u0131na bak\u0131yor, bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin seyrine bak\u0131yor. Benim d\u00fc\u015f\u00fcnceme g\u00f6re; Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ben aday olamam. Kazan\u0131p kazanamamak ayr\u0131 bir \u015fey. ,O bizim karde\u015fimiz, davam\u0131z\u0131n sahibi, liderimiz. D\u00fcnya kadar hatas\u0131 olabilir, ele\u015ftirebiliriz. O hatalar bizde de var. Bizim kendi gelene\u011fimizde, dava arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131k\u0131p muhalefetin aday\u0131 olmak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.,10 ki\u015fiye sorduysam, 1 ki\u015fi "B\u00f6yle bir \u015fey duydum" dedi. Zannediyorum ki bunlara 'hay\u0131r' diyecek bizi yormak istemiyor. Ya da bir \u015fey bekliyor bizimle ondan sonra isti\u015fare edecek." dedi.\r\n,\u00d6zellikle de \u00f6nemli konular\u0131. Gelene\u011fimizde var bu. Ben de, Erdo\u011fan da, G\u00fcl de yapar\u0131z. Ankara'daki arkada\u015flar\u0131ma (G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda) sordum.