Bülent Arınç'tan 15 Temmuz paylaşımı

.,AK Parti 22. D\u00f6nem TBMM Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri i\u00e7erisinde bir grup Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc (FET\u00d6) mensubu hainin 15 Temmuz 2016'daki darbe giri\u015fiminin y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 mesaj payla\u015ft\u0131. ,Ar\u0131n\u00e7, FET\u00d6'c\u00fc ter\u00f6ristlerin kalk\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n halk\u0131 meydanlara davet etmesiyle ba\u015flayan \u015fanl\u0131 direni\u015fin ard\u0131ndan bast\u0131r\u0131lan darbe giri\u015fimin 2'nci y\u0131l\u0131nda \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n,15 Temmuz'un mill\u00ee bir k\u0131yam oldu\u011fu vurgusunu yapan Ar\u0131n\u00e7, darbe giri\u015fimine kar\u015f\u0131 milletin direni\u015finin destan oldu\u011funu ifade etti. Ar\u0131n\u00e7, o gece hilali korumak ad\u0131na can\u0131n\u0131 ortaya koyan t\u00fcm \u015fehitlerimize rahmet diledi. \r\n,Hain darbe giri\u015fiminin milletimize y\u00f6nelik ilk sald\u0131r\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve son sald\u0131r\u0131 da olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, ''Milletimiz bunun bilincinde olarak b\u00fct\u00fcnle\u015fmeli, g\u00fc\u00e7lenmelidir.'' dedi.\r\n,\r\n15 Temmuz milli bir k\u0131yam\u0131n ad\u0131d\u0131r. Yakla\u015f\u0131k 100 y\u0131l sonra tekrarlanan bir i\u015fgal giri\u015fimine kar\u015f\u0131 bir milletin direni\u015fi, destan\u0131d\u0131r. O gece hilali korumak ad\u0131na can veren t\u00fcm \u015fehitlerimizi rahmetle ve minnetle an\u0131yorum.\r\n,O gece yaralansa da zul\u00fcm kar\u015f\u0131s\u0131nda e\u011filmeyen t\u00fcm ba\u015flara \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum. \u00d6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne, ezan\u0131na, bayra\u011f\u0131na, vatan\u0131na, devletine, gelece\u011fine sahip \u00e7\u0131kan aziz milletimizin her bir ferdine te\u015fekk\u00fcr ediyorum.,\r\n15 Temmuz\u2019u unutmamak ve unutturmamak tarihimize kar\u015f\u0131 en b\u00fcy\u00fck sorumlulu\u011fumuzdur. Sonraki nesillerimizi bu sorumluluk \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda yeti\u015ftirmek ad\u0131na elimizden geleni yapmal\u0131y\u0131z.\r\n,Hain darbe giri\u015fimi milletimize y\u00f6nelik ilk sald\u0131r\u0131 de\u011fildir, son sald\u0131r\u0131 da olmayacakt\u0131r. Milletimiz bunun bilincinde olarak b\u00fct\u00fcnle\u015fmeli, g\u00fc\u00e7lenmelidir. Rabbim vatan\u0131m\u0131z\u0131 ve milletimizi bu t\u00fcr ihanetlerden muhafaza eylesin.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n