Bülent Arınç'tan anlamlı paylaşım

AK Parti'nin efsane isimlerinden olan ve 2001 y\u0131l\u0131nda partinin iktidara geldi\u011fi d\u00f6nem Manisa milletvekili olarak se\u00e7ilen B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7'tan anlaml\u0131 bir payla\u015f\u0131m geldi...,Ar\u0131n\u00e7 payla\u015f\u0131m\u0131 \u015fahsi Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131. \r\n\r\n,\u0130\u015fte Ar\u0131n\u00e7'\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 ile ilgili detaylar...\r\n\r\n,Galatasaray ile Manisa temsilcisi Akhisar, d\u00fcn ak\u015fam S\u00fcper Kupa m\u00fccadelesinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Normal s\u00fcresi 1-1 e\u015fitlikle sona eren ma\u00e7\u0131 uzatmalarda Akhisar kazanarak kupaya uzanmay\u0131 ba\u015fard\u0131., Aktif siyasi d\u00f6neminde AK Parti'de bir\u00e7ok \u00fcst d\u00fczey g\u00f6revler alan Ar\u0131n\u00e7, se\u00e7im b\u00f6lgesi Manisa temsilcisi Akhisar'\u0131 Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden tebrik etti.\r\n\r\n,''Ge\u00e7en sene T\u00fcrkiye Kupas\u0131 tarihinde bir ilke imza atarak bile\u011finin hakk\u0131yla \u015fampiyonlu\u011fu kazanan g\u00fczel Akhisar\u0131m\u0131z'\u0131n gururu Akhisarspor d\u00fcn ak\u015fam da S\u00fcper Kupa'y\u0131 kazand\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,.,Ba\u015fta kul\u00fcp ba\u015fkan\u0131m\u0131z H\u00fcseyin Ery\u00fcksel olmak \u00fczere bu ba\u015far\u0131da eme\u011fi bulunan t\u00fcm futbolcular\u0131m\u0131z\u0131, teknik ekibimizi ve fedakar taraftarlar\u0131m\u0131z\u0131 tebrik ediyorum. Ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n ligde de devam etmesini diliyorum.''\r\n