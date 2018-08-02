Bülent Arınç'tan çok konuşulacak sözler: 'Yanlıştan dönün'

Ar\u0131n\u00e7, "\u0130li\u015fkilerin onar\u0131lamaz seviyede bozulmas\u0131 tehlikesi do\u011fmu\u015ftur." diyerek uyar\u0131da bulundu...,Ar\u0131n\u00e7, a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden duyurdu...,T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi eski Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan eski Yard\u0131mc\u0131s\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, ABD'nin T\u00fcrk bakanlar\u0131 yapt\u0131r\u0131m uygulamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Ar\u0131n\u00e7, "Trump y\u00f6netiminin son diplomatik sorun kar\u015f\u0131s\u0131nda alm\u0131\u015f oldu\u011fu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131, stratejik m\u00fcttefikli\u011fimizin do\u011fas\u0131na ayk\u0131r\u0131d\u0131r ve iki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin onar\u0131lamaz seviyede bozulmas\u0131 tehlikesini do\u011furmu\u015ftur." dedi.,Ar\u0131n\u00e7 sosyal medya \u00fczerinden \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Al\u0131nan bu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 kabul edilemez niteliktedir...,Trump y\u00f6netiminin bir an \u00f6nce bu yanl\u0131\u015f karar\u0131ndan d\u00f6nmesini temenni ediyorum. ,Trump y\u00f6netiminin son diplomatik sorun kar\u015f\u0131s\u0131nda alm\u0131\u015f oldu\u011fu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131, stratejik m\u00fcttefikli\u011fimizi do\u011fas\u0131na ayk\u0131r\u0131d\u0131r ve iki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin onar\u0131lamaz seviyede bozulmas\u0131 tehlikesini do\u011furmu\u015ftur." dedi.,.,B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7 sessizli\u011fini bozdu...