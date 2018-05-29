Bülent Arınç'tan darbe paylaşımı

Darbelere, darbe giri\u015fimlerine ve darbeci zihniyetlere son olarak 15 Temmuz\u2019da gereken cevab\u0131 veren milletimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum.,27 May\u0131s 1960, bu milletin iradesiyle \u00fclkeye hizmet etmek \u00fczere yola \u00e7\u0131km\u0131\u015f olan Adnan Menderes ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u015fehadete y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015flerinin ba\u015flang\u0131c\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Darbenin y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde Menderes ve yol arkada\u015flar\u0131n\u0131 rahmet ve minnetle an\u0131yorum. Bu vesileyle millet iradesi \u00fczerinde hi\u00e7bir be\u015feri g\u00fc\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 belirtmek istiyorum.\r\n\r\n,Ahmet Aydemir \/ T\u00fcrkiye gazetesi - AK Parti eski Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve 22. D\u00f6nem TBMM Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, 27 May\u0131s 1960 darbesinin y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcne \u00f6zel Twitter'dan payla\u015f\u0131mda bulundu.,AK Parti \u0130stanbul 3.b\u00f6lge milletvekili aday\u0131 olarak se\u00e7ilen o\u011flu Ahmet M\u00fccahit Ar\u0131n\u00e7'\u0131n g\u00f6nderisini retweetleyerek 27 May\u0131s'\u0131 Adnan Menderes ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u015fehadete y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015flerinin ba\u015flang\u0131 oldu\u011funu ifade eden Ar\u0131n\u00e7, ''15 Temmuz\u2019da gereken cevab\u0131 veren milletimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum'' ifadelerine yer verdi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ar\u0131n\u00e7'\u0131n o payla\u015f\u0131m\u0131:\r\n\r\n