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Türkiye Gazetesi

Bülent Arınç'tan Erbakan paylaşımı

Bülent Arınç'tan Erbakan paylaşımı
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AK Partili TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmettin Erbakan'ı vefatının yıldönümünde şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla andı. 27 Şubat 2011 yılında ahirete irtihal eden Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından rahmetle anılıyor. Ölüm yıldönümü sebebiyle çok sayıda siyasi çevreden anma mesajları yayınlanırken, onlardan biri de Bülent Arınç oldu. Bülent Arınç, zamanında ters düştüğü ve baş kaldırdığı hocası Necmettin Erbakan'ı Twitter üzerinden andı.

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