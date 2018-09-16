Bülent Ersoy'a benzemek için 10 ameliyat geçirdi

Suat Su, B\u00fclent Ersoy'un k\u0131yafetlerinin ayn\u0131s\u0131n\u0131 diktiriyor, makyaj\u0131n\u0131 birebir uyguluyor, m\u00fccevherlerinin taklitlerini yapt\u0131r\u0131yor. \r\n\r\n,Suat Su, 2 y\u0131l \u00f6nce B\u00fclent Ersoy'la tan\u0131\u015fm\u0131\u015f. B\u00fclent Ersoy bu benzerlikten rahats\u0131z olmu\u015f. ,Ersoy, Suat ile bir daha g\u00f6r\u00fc\u015fmemi\u015f. \r\n\r\n,B\u00fclent Ersoy ile ortak dostlar\u0131 \u015eehnaz Y\u0131lmaz sayesinde tan\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130\u015fte Suat Su'nun son h\u00e2li...,.,B\u00fclent Ersoy,Suat Su,\u0130zmir'de ya\u015fayan Suat Su (40) hayran\u0131 oldu\u011fu B\u00fclent Ersoy'a benzemek i\u00e7in 5 y\u0131lda 10 ameliyat ge\u00e7irdi.\r\n,Suat Su 5 y\u0131l \u00f6nce b\u00f6yleydi.