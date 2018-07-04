Bülent Ersoy bombayı patlattı!

"Diva" B\u00fclent Ersoy, Popstar 2018 yar\u0131\u015fmas\u0131nda birinci olan Edirneli Salih Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu\u2019nu kadrosuna ald\u0131. ,Popstar 2018 yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n j\u00fcri \u00fcyesi B\u00fclent Ersoy, yar\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ok zaman ge\u00e7meden yar\u0131\u015fma birincisi Edirneli Salih Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu'nu kadrosuna ald\u0131. ,14 Temmuz'da \u0130zmir \u00c7e\u015fme\u2019de A\u00e7\u0131k Hava Amfi Tiyatrosu\u2019nda sahne alacak Ersoy\u2019un arkas\u0131nda Edirneli Salih Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu da yer alacak. \r\n,Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu, yar\u0131\u015fmada g\u00f6sterdi\u011fi performansla iki kez B\u00fclent Ersoy\u2019a nota ka\u011f\u0131tlar\u0131n\u0131 att\u0131rm\u0131\u015f, Ersoy bir yorumunda "Bu \u00e7ocukta kendimi g\u00f6r\u00fcyorum" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Salih Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu art\u0131k Ersoy\u2019un vokalli\u011fini yapacak.\r\n,.,Diva bombay\u0131 patlatt\u0131.,Yar\u0131\u015fmada \u00e7ok be\u011feniyordu ve ka\u00e7\u0131rmad\u0131.