Bülent Ersoy'dan çok konuşulacak İnce paylaşımı

24 Haziran se\u00e7imleri sonras\u0131nda sosyal medya hesab\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a olan tebriklerini ifade eden bir not payla\u015fan B\u00fclent Ersoy, sonras\u0131nda kendisine y\u00f6neltilen tepkilere bu defa Muharrem \u0130nce'li bir payla\u015f\u0131mla cevap verdi.,Geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekili se\u00e7imleri sonras\u0131nda Instagram hesab\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a olan tebriklerini ifade eden bir not payla\u015fan B\u00fclent Ersoy, sonras\u0131nda kendisine y\u00f6neltilen tepkilere bu defa Muharrem \u0130nce'li bir payla\u015f\u0131m\u0131yla cevap verdi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ersoy'un o payla\u015f\u0131m\u0131:\r\n\r\n,''Aziz, muhterem ve sayg\u0131de\u011fer takip\u00e7ilerim! ,Birbirimizi sevmek zorunda de\u011filiz ama sayg\u0131 duymak esas\u0131 te\u015fkil eder\u2026 ,Binanaleyh demokratik bir platformda Aziz ve muhterem t\u00fcm T\u00fcrk milletinin b\u00fcy\u00fck bir kat\u0131l\u0131mla ya\u015fam\u0131\u015f oldu\u011fu se\u00e7im ve matematiksel sonu\u00e7lar\u0131na sayg\u0131 duymak ger\u00e7ek demokrasidir! ,Dolay\u0131s\u0131 ile se\u00e7im nihayetindeki matematiksel sonu\u00e7lar gere\u011fi T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti'nin say\u0131n Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 kutlamak ise demokrasiye halk\u0131n h\u00fcr iradesine sayg\u0131n\u0131n ta kendisidir\u2026 ,Bunun en g\u00fczel \u00f6rne\u011fini Say\u0131n Muharrem \u0130nce beyefendi de ifadeleri ile ne kadar adil ne kadar sayg\u0131l\u0131 ve de ger\u00e7ek\u00e7i oldu\u011funu zaten ifade etmi\u015flerdir\u2026 ,Muhterem han\u0131mefendiler muhterem beyefendiler Atalar\u0131m\u0131zdan miras kalan bu topraklarda karde\u015f\u00e7e, birlik, beraberlik, huzur, sevgi, sayg\u0131 i\u00e7inde de ya\u015famak en b\u00fcy\u00fck g\u00f6revimizdir\u2026 ,Sayg\u0131lar\u0131mla efendim''