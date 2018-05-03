Bülent Ersoy'dan duyulması zor övgü dolu sözler

Popstar yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n favori yar\u0131\u015fmac\u0131lardan Salih Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu, B\u00fclent Ersoy\u2019dan duyulmas\u0131 zor \u00f6vg\u00fc dolu s\u00f6zler ald\u0131. ,Popstar 2018 yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n 8\u2019inci haftas\u0131nda yar\u0131\u015fman\u0131n favori yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Edirneli Salih Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu, sahneye Ajda Pekkan\u2019\u0131n \u2018Resim\u2019 \u015fark\u0131s\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131. Sesi ve sahne performans\u0131yla 4 j\u00fcri \u00fcyesini mest eden Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu, j\u00fcri \u00fcyesi B\u00fclent Ersoy\u2019dan zor duyulacak \u00f6vg\u00fc dolu s\u00f6zler ald\u0131. ,Ersoy, yar\u0131\u015fmac\u0131 Z\u00fcl\u00fcfo\u011flu\u2019na, "Bu \u00e7ocukta kendimi g\u00f6r\u00fcyorum. Bak\u0131n dikkat edin bu \u00e7ocuk \u00e7ok b\u00fcy\u00fcyecek. Ben \u00f6l\u00fcr kal\u0131r\u0131m ama bu laf\u0131m\u0131 muhakkak bir yere kaydedin. Bu \u00e7ocuk \u00e7ok b\u00fcy\u00fcyecek" ifadelerini kulland\u0131.