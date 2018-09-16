Bülent Ersoy icralık oldu

Lerzan Mutlu\u2019ya hitaben \u201cBen sesimle d\u00f6ver, bilgimle g\u00f6merim\u201d dedi\u011fi iddias\u0131yla mahkemelik olan ve 900 lira para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan B\u00fclent Ersoy icral\u0131k oldu. ,Lerzan Mutlu, avukat\u0131 H\u0131z\u0131r Barbaros Bursal\u0131o\u011flu\u2019nun 2 bin 180 liral\u0131k vekalet \u00fccretini \u00f6demedi\u011fi gerek\u00e7esiyle B\u00fclent Ersoy hakk\u0131nda icra takibi ba\u015flatt\u0131.\r\n,2016\u2019da hayat\u0131n\u0131 kaybeden Oya Aydo\u011fan\u2019\u0131 hastanede tedavi g\u00f6r\u00fcrken ziyaret eden B\u00fclent Ersoy, \u00e7\u0131k\u0131\u015fta yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda Lerzan Mutlu i\u00e7in, \u201cSen kime sesini y\u00fckseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adam\u0131n canl\u0131 yay\u0131n\u0131n\u0131 basar\u0131m\u201d demi\u015fti. ,Bu a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan Lerzan Mutlu, B\u00fclent Ersoy hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulundu. ,Ersoy hakk\u0131nda \u201ctehdit\u201d su\u00e7undan 6 aydan 2 y\u0131la kadar hapis istemiyle dava a\u00e7\u0131ld\u0131. ,B\u00fclent Ersoy\u2019un daha sonra ba\u015fka bir r\u00f6portaj\u0131nda Lerzan Mutu\u2019ya \u201cBen sesimle d\u00f6verim, bilgimle g\u00f6merim\u201d diyerek yine tehdit etti\u011fi iddia edilmi\u015fti. ,\u0130stanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 ay \u00f6nce \u201ctehdit\u201d su\u00e7undan B\u00fclent Ersoy\u2019u 30 g\u00fcn adli para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,Cezas\u0131nda indirime giren mahkeme, B\u00fclent Ersoy\u2019un g\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc 50 liradan 18 g\u00fcn kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 900 lira para cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lmas\u0131na karar vermi\u015fti. ,Ayr\u0131ca Lerzan Mutlu\u2019nun avukat\u0131 H\u0131z\u0131r Barbaros Bursal\u0131\u011folu\u2019nun 2 bin 180 liral\u0131k vek\u00e2let \u00fccretini de Ersoy\u2019un \u00f6demesine karar verdi.\r\n,B\u00fclent Ersoy\u2019un, Avukat\u0131 H\u0131z\u0131r Barbaros Bursal\u0131o\u011flu\u2019nun 2 bin 180 liral\u0131k vekalet \u00fccretini \u00f6demedi\u011fi gerek\u00e7esiyle \u0130stanbul Anadolu 9. \u0130cra M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne \u201calacakl\u0131\u201d olarak ba\u015fvuruda bulunan Lerzan Mutlu, B\u00fclent Ersoy hakk\u0131nda icra takibi ba\u015flatt\u0131. Avukat H\u0131z\u0131r Barbaros Bursal\u0131o\u011flu, \u201c\u0130stanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Nisan 2018 tarihli karar\u0131nda Lerzan Mutlu\u2019nun avukatl\u0131k asgari \u00fccret tarifesi gere\u011fince kabul ve takdir edilen 2 bin 180 liral\u0131k vekalet \u00fccretinin san\u0131ktan al\u0131narak kat\u0131lana verilmesine h\u00fckmetmi\u015ftir. Karar kesinle\u015fmesine ra\u011fmen bug\u00fcne kadar h\u00fckmedilen \u00fccret \u00f6denmedi\u011finden B\u00fclent Ersoy aleyhine yasal takip ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\u201d dedi.