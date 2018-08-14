Bunlar sadece Avustralya`da

Avustralya'n\u0131n New South Wales eyaletindeki kurakl\u0131k t\u00fcm k\u0131tay\u0131 etkilemeye ba\u015flad\u0131. ,Avustralya'n\u0131n en kalabal\u0131k eyaleti New South Wales, kuru ge\u00e7en k\u0131\u015f nedeniyle \u015fimdi tamamen kurakl\u0131k i\u00e7inde. Yetkililer kurakl\u0131\u011f\u0131n t\u00fcm k\u0131tay\u0131 etkilemeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Yetkililer yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, eyaletin y\u00fczde 23'\u00fcn\u00fcn yo\u011fun kurakl\u0131ktan etkilendi\u011fini bildirdi. Avustralya'n\u0131n New South Wales eyaletindeki kurakl\u0131k t\u00fcm k\u0131tay\u0131 etkilemeye ba\u015flad\u0131. ,.