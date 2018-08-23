Bunu da yaptık! Yüzde yüz yerli ve milli...

M\u00fchendislik Fak\u00fcltesi Metalurji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi Ana Bilim Dal\u0131 Y\u00fcksek Lisans \u00d6\u011frencisi \u00c7a\u011fatay K\u0131r\u0131klar'\u0131n bitirme tezi kapsam\u0131nda 9 ay s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n sonunda "kur\u015fun ge\u00e7irmez z\u0131rh plakas\u0131" imal edildi.\r\n\r\nG\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerince at\u0131\u015f yap\u0131larak denemesi ger\u00e7ekle\u015ftirilen z\u0131rh plakalar\u0131n, 50 ve 100 metre mesafelerdeki at\u0131\u015f talimlerinde kur\u015fun ge\u00e7irmedi\u011fi tespit edildi.,Askerimizi, polisimizi koruyacak y\u00fczde y\u00fcz yerli ve milli...,\u00d6zellikle g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin k\u0131rsalda ve a\u00e7\u0131k alanda g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada sald\u0131r\u0131 kar\u015f\u0131nda korunmas\u0131 ama\u00e7lanarak \u00fcretilen, emsallerine g\u00f6re daha hafif olan z\u0131rh plakas\u0131n\u0131n, asker k\u0131yafetlerinin i\u00e7ine yerle\u015ftirilerek giyilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.\r\n\r\n,Projenin dan\u0131\u015fman\u0131 M\u00fchendislik Fak\u00fcltesi Metalurji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi Seramik Ana Bilim Dal\u0131 Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Ali \u00d6zer, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, projenin y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencisi \u00c7a\u011fatay K\u0131r\u0131klar'\u0131n 4 y\u0131l \u00f6nceki ba\u015fvurusuyla ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00d6zer, projeyi kendi imkanlar\u0131 ve Sivas sanayisi yard\u0131m\u0131yla hayata ge\u00e7irdiklerini dile getirdi.\r\n\r\nProjeyi Sivas Valili\u011fi ve \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na sunarak yetkililerin g\u00f6r\u00fc\u015flerini ald\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran \u00d6zer, \u015fu bilgileri verdi:\r\n\r\n"Z\u0131rhl\u0131 plakan\u0131n at\u0131\u015f talimi Sivas Jandarma \u00d6zel Harekat Timi keskin ni\u015fanc\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan NATO standartlar\u0131nda bir piyade t\u00fcfe\u011fi olan HK-33 ile yap\u0131ld\u0131. Saniyede 895 metre \u00e7\u0131k\u0131\u015f h\u0131z\u0131ndaki mermilerle denedik. Bu NATO'ya g\u00f6re \u00e7ok y\u00fcksek bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f h\u0131z\u0131, numunelerimizden daha sert ve yo\u011fun olan plakalar\u0131m\u0131z\u0131n ikisinde mermi tutu\u015f kabiliyeti yakalad\u0131k. At\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131 ve malzememiz 50 metre mesafede performans sergiledi." ,\u00d6zer, projenin \u00f6nemine de\u011finerek, "\u0130leride bu plakay\u0131 daha k\u00fc\u00e7\u00fck, hafif ve tekstile dizilebilecek \u015fekle getirip askerlerimizin ve kolluk g\u00fc\u00e7lerimizin hizmetine sunmay\u0131 planl\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\nProjeyi tan\u0131tmak ve anlatmak i\u00e7in ilgili yerlerle g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve geri d\u00f6n\u00fc\u015f beklediklerini belirten \u00d6zer, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Mutlaka bir sponsor bulup devam etmeyi planl\u0131yoruz. Devletimizin de sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 imkanlarla plakalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar k\u00fc\u00e7\u00fclt\u00fcp, gramajlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcp, i\u00e7erisindeki malzemeyi de daha sertle\u015ftirmek istiyoruz. \u015eu andaki plakam\u0131z\u0131n boyu 8, kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 da yakla\u015f\u0131k 1,5 santimetre. Biz de m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar k\u00fc\u00e7\u00fck, giyilebilir ve aralar\u0131nda sadece diki\u015f bo\u015flu\u011fu olan tekstil plakalar\u0131 yapmay\u0131 planl\u0131yoruz. \u015eu anda askerlerimizin giydi\u011fi k\u0131yafetler 5-10 kilogram civar\u0131nda ve te\u00e7hizat a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 fazla. Uzun mesafede y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015flerde askerlerimize zorluk veriyor. Biz de \u015fimdilik 3,5-4 kilograma kadar d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015f durumday\u0131z, daha da d\u00fc\u015f\u00fcrmeyi planl\u0131yoruz." ,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ve savunma sanayisi i\u00e7in kur\u015fun ge\u00e7irmez ve giyilebilir z\u0131rh plakas\u0131 \u00fcretmeye karar verdiklerini anlatan \u00d6zer, \u015funlar\u0131 belirtti:\r\n\r\n"Malzemelerin hafif, sert, ucuz maliyetli ve yerli olmas\u0131na dikkat ettik. Belirledi\u011fimiz kar\u0131\u015f\u0131mlardan z\u0131rh plakas\u0131 \u00fcrettik. Plakalar\u0131n i\u00e7erisinde sert seramikten takviye malzemesi var ve farkl\u0131 pozisyonlarda konumland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f durumda. Hem hafif malzemeyle \u00e7evrelendi hem de i\u00e7erideki malzemenin de sertli\u011finden yararlan\u0131larak at\u0131\u015flarda koruma g\u00fcc\u00fc art\u0131r\u0131ld\u0131." diye konu\u015ftu.,T\u00fcrkiye i\u00e7in m\u00fcthi\u015f geli\u015fme! Bunu da ba\u015fard\u0131k...,"Hedefimiz, bu z\u0131rh\u0131 ekonomimize ve \u00fclkemize kazand\u0131rmak. T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerindeki askerlerimizin de taleplerini g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alarak ilerleyen zamanlarda daha geli\u015ftirerek ve k\u00fc\u00e7\u00fclterek giyilebilir \u015fekilde yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bir plakam\u0131z 120 gram, giyilebilir hale getirdi\u011fimizde y\u00fczde 50 oran\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fcltme d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Gramaj\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde ve tekstil malzemesiyle birle\u015ftirdi\u011fimizde yakla\u015f\u0131k 500-600 gram z\u0131rhtan ba