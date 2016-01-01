Bunu eken çiftçi paraya para demiyor

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Kocaeli'de tır ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
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Altının fiyatı ne kadar? İşte gram altındaki son durum
GÜNDEM
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Son Dakika: TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit, yaralılar var
MAGAZİN
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Reytingler açıklandı... Söz mü Çukur mu birinci? | 16 Nisan reytingleri
DÜNYA
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Flaş iddia: ABD Suriye'nin kuzeyinde yeni ordu kurmayı planlıyor'
MAGAZİN
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Söz dizisi final mi yapıyor?
SPOR
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Aydın'da 17 yaşındaki futbolcuyu gol attı diye dövdüler!
SPOR
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ÖZET İZLE: Osmanlıspor 3-3 Trabzonspor Maçı Özeti ve golleri izle | Osmanlı, TS maçı ÖZETİ VİDEO
SPOR
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ÖZET İZLE: galatasaray 2-0 başakşehir özeti İZLE | GS Başakşehir Maçı ÖZETİ VİDEO
TÜRKİYE
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MKE'den kritik hamle! Hedefte 5 ülke var
YAŞAM
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İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
EKONOMİ
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İran'la Türkiye arasında bir ilk!
DÜNYA
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Starbucks'ın CEO'su görevden alındı
DÜNYA
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ABD'den Suriye'ye ikinci operasyon iddiası
YAŞAM
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Konya'da feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
YAŞAM
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Yazın sıcaklıklar nasıl olacak?
MAGAZİN
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Adı Zehra'da gerçekler ortaya çıkıyor! | Adı Zehra 8. bölüm özeti
YAŞAM
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Nişasta bazlı şeker yerine stevia şeker otu!
DÜNYA
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Rusya, OPCW heyetinin Duma'ya girişine izin verdi
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Emre Belözoğlu'nun o hareketi...
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Ramazan
Bunu eken çiftçi paraya para demiyor
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Balıkesir'de stevia şeker otu üretimine başlayan iki ortak, yılda 1.5 milyon fide üretmeyi hedefliyor.
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