Bunu yapan 500 bin TL kazanıyor!

Bitfi, McAfee taraf\u0131ndan d\u00fcnya \u00fczerindeki en g\u00fcvenlikli kripto para c\u00fczdan\u0131 olarak tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,\u015eimdi bunu kan\u0131tlamak i\u00e7in ilgin\u00e7 bir yar\u0131\u015fma ba\u015flad\u0131.,McAfee'nin d\u00fcnya \u00fczerindeki en g\u00fcvenli kripto para c\u00fczdan\u0131 olarak g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 Bitfi bu iddias\u0131n\u0131 kan\u0131tlamak i\u00e7in 100 bin dolarl\u0131k bir yar\u0131\u015fmaya start verdi.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu iddias\u0131n\u0131 peki\u015ftirmek isteyen McAfee c\u00fczdan\u0131 hacklemeyi ba\u015faran her ki\u015fiye 100 bin Dolar (yakla\u015f\u0131k 500 bin TL) verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmak i\u00e7in yerine getirmeniz gereken \u015fartlar ise \u015f\u00f6yle...\r\n\r\n,Bunun sebebi ise sadece ciddi giri\u015fimcilerin yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak.\r\n\r\nC\u00fczdana yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z paray\u0131 geri alabilirseniz, hack\u2019leme giri\u015fiminiz ba\u015far\u0131l\u0131 say\u0131l\u0131yor. ,\u00d6d\u00fcl program\u0131na kat\u0131lmak isteyenler, \u00f6n \u00f6demeli olarak hesaba 50 Dolar yat\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu sanal c\u00fczdana para yat\u0131r\u0131yorsunuz.\r\n\r\n