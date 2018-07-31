Bunu yapan herkes risk altında!

\u0130HA'n\u0131n haberine g\u00f6re; kozmetik ve \u015fampuan etiketlerinde yer alan maddelerle ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan Dr. Karao\u011flu, s\u00f6z konusu maddelerin, s\u00fcrekli maruziyette v\u00fccutta birikerek baz\u0131 sa\u011fl\u0131k problemlerine neden olabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Bunlar; paraben, formol, asetaldehid, dioksean etilen oksit formaldehit, dietilamin, trietilamin, metilamin, hidroksikinon, kur\u015fun dioksi ( bazen oksinol, polisorbat, polietilen gibi isimlerle de g\u00f6r\u00fclebilirler) gibi maddelerdir. Yine \u015fampuan ve v\u00fccut jellerinin i\u00e7inde bulunan ve k\u00f6p\u00fcrmeyi sa\u011flayan sodyum lauril s\u00fclfat da dikkat edilmesi gereken bir kimyasald\u0131r. Bu zararl\u0131 kimyasallar s\u00fcrekli maruziyette y\u0131llar i\u00e7inde v\u00fccutta birikerek kanserojen etki g\u00f6sterebilirler. Sodyum lauril s\u00fclfat k\u00f6p\u00fcrmeyi sa\u011flar, bebe \u015fampuanlar\u0131 ve kaliteli \u015fampuanlarda bu madde kullan\u0131lmaz. Kozmetiklerin i\u00e7eriklerinde bu \u00fcr\u00fcnleri g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde bunlardan uzak durmal\u0131y\u0131z dedi. Bunlar zaman i\u00e7inde hormonal bozukluklara, k\u0131s\u0131rl\u0131klara, kanserojen de\u011fi\u015fimlere neden olabilirler.\r\n\r\n,\r\nDr. Karao\u011flu, \u201c\u00c7o\u011fumuz her g\u00fcn du\u015f al\u0131yor yani \u0131slan\u0131yoruz ama ger\u00e7ekte iyi y\u0131kanm\u0131yoruz\u201d dedi. Sa\u00e7\u0131m\u0131z\u0131, i\u00e7eri\u011fini \u00e7o\u011fu zaman bilmedi\u011fimiz, sodyum lauril s\u00fclfat i\u00e7eren \u015fampuanlarla y\u0131k\u0131yor, sonra da v\u00fccudumuzdan ak\u0131t\u0131p adeta deriden de emilsin diye u\u011fra\u015f\u0131yoruz. Du\u015fta kese-lif yapmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman, kimyasallar\u0131 da v\u00fccudumuzdan yeterince ar\u0131nd\u0131ramay\u0131z.\r\n\r\n,\u00c7ocuk denecek ya\u015fta ba\u015flayan kontrols\u00fcz kozmetik kullan\u0131m\u0131, zaman ge\u00e7tik\u00e7e biriken etkileri nedeniyle, hormonal hastal\u0131klara, k\u0131s\u0131rl\u0131\u011fa ve kanser olu\u015fumuna yol a\u00e7abilir. Gen\u00e7ler kozmetik kullan\u0131m\u0131na \u00e7ok erken ba\u015flamamal\u0131d\u0131r. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in olabildi\u011fince kimyasal maruziyetlerden ka\u00e7\u0131nmal\u0131y\u0131z\u201d diyerek s\u00f6zlerini tamamlad\u0131.,Etiketlerde \u015fu maddelerin isimlerini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde o \u00fcr\u00fcnlerden uzak durmal\u0131y\u0131z.