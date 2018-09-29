Bunu yapan yandı! 1 milyon lira cezası var...

Bilgi Teknolojileri ve \u0130leti\u015fim Kurumunun (BTK), Bilgi Teknolojileri Ve \u0130leti\u015fim Kurumu \u0130dari Yapt\u0131r\u0131mlar Y\u00f6netmeli\u011finde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmeli\u011fi, Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, i\u015fletmecinin Arayan Hat Bilgisi'ne (CLI) ili\u015fkin mevzuat gere\u011fi y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini ve numaraland\u0131rmaya ili\u015fkin ilgili mevzuat\u0131 ihlal etmesi halinde, bir \u00f6nceki takvim y\u0131l\u0131ndaki net sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 3'\u00fcne kadar idari para cezas\u0131 uygulanacak. ,\u0130hlalin a\u011f\u0131r kusur olu\u015fturdu\u011fu durumlarda ise i\u015fletmecinin yetkilendirmesi feshedilecek.\r\n\r\n,Bunu yapan yand\u0131! 1 milyon lira cezas\u0131 var...,T\u00fcketicinin aldat\u0131lmas\u0131 veya yan\u0131lt\u0131lmas\u0131n\u0131n ama\u00e7lanmas\u0131 halleri d\u0131\u015f\u0131nda, katma de\u011ferli elektronik haberle\u015fme hizmetlerine ili\u015fkin y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri yerine getirmemesi halinde, i\u015fletmecinin bir \u00f6nceki takvim y\u0131l\u0131ndaki net sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 1'e kadar idari para cezas\u0131 kesilecek. ,\u0130\u015fletmecinin katma de\u011ferli elektronik haberle\u015fme hizmetlerinde, t\u00fcketicinin aldat\u0131lmas\u0131 veya yan\u0131lt\u0131lmas\u0131n\u0131n ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespit edilmesi ile t\u00fcketici haklar\u0131na ili\u015fkin mevzuat\u0131 ihlal etmesi durumunda, i\u015fletmecinin bir \u00f6nceki takvim y\u0131l\u0131ndaki net sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 3'\u00fcne kadar idari para cezas\u0131 uygulanacak. ,\u0130hlalin a\u011f\u0131r kusur olu\u015fturdu\u011funun tespiti halinde ise i\u015fletmecinin yetkilendirmesi iptal edilecek.\r\n\r\n,\u015eebeke ve bilgi g\u00fcvenli\u011fi ile siber g\u00fcvenli\u011fe ili\u015fkin ihlaller ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 eklenen y\u00f6netmelik kapsam\u0131nda, ulusal siber g\u00fcvenlik faaliyetleri ile siber sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 korunma ve cayd\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n sa\u011flanmas\u0131na y\u00f6nelik kurumun g\u00f6revleri kapsam\u0131nda belirleyece\u011fi y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckleri yerine getirmeyen veya ald\u0131raca\u011f\u0131 tedbirleri uygulamayan ger\u00e7ek ki\u015filerle i\u015fletmeciler d\u0131\u015f\u0131ndaki \u00f6zel hukuk t\u00fczel ki\u015filerine (dernek, vak\u0131f, sendika, \u015firket) bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezas\u0131 uygulanacak.,.