Bunu yapan yandı! 12 bin 600 lira ceza...

Orman ve Su \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc duyurdu!,Orman ve Su \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Valilik taraf\u0131ndan olu\u015fturulan denetim ekipleri, baz\u0131 ki\u015filerin tehlikeli k\u00f6pek \u0131rk\u0131 beslendi\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki ihbar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi.\r\n,Cezas\u0131 12 bin 600 TL.,G\u00fcltepe ve Gesi mahallelerinde yap\u0131lan incelemelerde iki ayr\u0131 adreste "pitbull" ve "dogo" cinsi k\u00f6pek bulundu.\r\nK\u00f6peklerin sahiplerine 5199 Say\u0131l\u0131 Hayvanlar\u0131 Koruma Kanunu kapsam\u0131nda tehlikeli ve yasaklanan k\u00f6pek \u0131rklar\u0131n\u0131 besledikleri i\u00e7in 6 bin 300'er lira idari yapt\u0131r\u0131m cezas\u0131 uyguland\u0131.\r\n ,K\u00f6pekler, Molu Ge\u00e7ici Hayvan Bar\u0131na\u011f\u0131'na teslim edildi.\r\n\r\nAA