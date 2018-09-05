Bunu yapan yandı! Cezası 11 bin lira...

Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (SHGM), bu y\u0131l 11 kurulu\u015fun daha \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131(\u0130HA) E\u011fitim Kurulu\u015fu yetkisi almaya hak kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Genel m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn resmi sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u201cBu y\u0131l 11 kurulu\u015f Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczden \u0130HA E\u011fitim Kurulu\u015fu Yetkisi almaya hak kazand\u0131. B\u00f6ylece \u00fclkemizdeki \u0130HA E\u011fitim Kurulu\u015flar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 25'e y\u00fckseldi. , Kay\u0131tl\u0131 \u0130HA say\u0131s\u0131 24 bin 866\u2019e, \u0130HA pilot say\u0131s\u0131 ise 31 bin 194'e ula\u015ft\u0131\u201d ifadesine yer verildi.,SHGM\u2019den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada izinsiz \u0130HA u\u00e7urman\u0131n da ciddi miktarlarda para cezas\u0131yla cezaland\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi. ,A\u00e7\u0131klamada, \u201c\u0130zinsiz veya kay\u0131ts\u0131z, tescil olmadan u\u00e7u\u015f yapan \u015fah\u0131slara ve \u0130HA pilotlar\u0131na 6 bin 868 TL, u\u00e7u\u015f izni almadan yap\u0131lan \u0130HA u\u00e7u\u015flar\u0131nda ise 11 bin 447 TL para cezas\u0131 kesilmektedir\u201d denildi.,Yakla\u015f\u0131k 6 ay \u00f6nce yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u0130HA satan \u015firketlerin, sat\u0131lan ara\u00e7 bilgileriyle sat\u0131n alanlar\u0131n kimlik bilgilerini usul\u00fcne uygun \u015fekilde tutmalar\u0131 ve azami kalk\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 500 gram\u0131n \u00fczerindeki ara\u00e7lar\u0131yla ilgili bilgileri, ayn\u0131 g\u00fcn i\u00e7inde Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan olu\u015fturulan sisteme kaydetmeleri gerekti\u011fi ifade edilmi\u015fti.,Bu y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011fe ayk\u0131r\u0131 hareket edenlerle yurt d\u0131\u015f\u0131ndan bireysel olarak getirdi\u011fi veya yurt i\u00e7inde devrald\u0131\u011f\u0131 arac\u0131 en ge\u00e7 3 g\u00fcn i\u00e7inde sisteme kaydettirmeyenlere uygulanan 5 bin liral\u0131k idari para cezas\u0131 5 bin 943 liraya y\u00fckseltilmi\u015fti.