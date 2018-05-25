Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş

Daha y\u00fcksek ayl\u0131k ba\u011flanmas\u0131: SSK\u2019dan emekli olan vatanda\u015flar\u0131n emekli ayl\u0131klar\u0131, BA\u011e-KUR\u2019dan emekli olan vatanda\u015flara g\u00f6re y\u00fczde 10 ile y\u00fczde 15 aras\u0131nda bir farkl\u0131l\u0131k g\u00f6sterir ve SSK emekli ayl\u0131klar\u0131 daha fazla.,Daha erken emeklilik: BA\u011eKUR\u2019dan SSK\u2019ya ge\u00e7ip emekli olmak s\u00fcrecinde di\u011fer bir cezbedici sebep ise daha erken emeklilik imkan\u0131. ,Erken emeklilik kapsam\u0131nda SSK\u2019dan emekli olan vatanda\u015flar BA\u011e-KUR\u2019dan emekli olan vatanda\u015flara g\u00f6re 10 y\u0131la kadar daha erken emeklilik \u015fans\u0131na sahip.,Yaln\u0131z bu durum 2000 ve \u00f6ncesi giri\u015fli vatanda\u015flar\u0131 kapsamaktad\u0131r.,Daha az prim \u00f6deme: BA\u011e-KUR\u2019lular 9000 g\u00fcn prim \u00f6deyip emekli olabilmekteyken, SSK\u2019l\u0131lar 7000 g\u00fcn prim \u00f6deyerek daha az prim \u00f6deyip emekli olma \u015fans\u0131na sahipler.,\u00d6rnek durum olarak; 1984 do\u011fumluyum. \u0130lk prim tarihim 2005. Toplamda SSK ve Ba\u011f-Kur olmak \u00fczere 2.200 g\u00fcn primim var. \u0130\u015fyerim oldu\u011fu i\u00e7in Ba\u011f-Kur\u2019dan devam ediyorum. Emeklilik ya\u015f\u0131m\u0131n \u00f6ne gelmesi i\u00e7in 5 y\u0131ll\u0131k \u00fcniversite \u00f6\u011frenimini ve 6 ayl\u0131k askerlik s\u00fcresini bor\u00e7lan\u0131rsam emeklilik ya\u015f\u0131 \u00f6ne gelir mi?,Cevap: Ba\u011f \u2013 Kur\u2019dan 60 ya\u015f ve 9000 prim g\u00fcn\u00fc \u015fartlar\u0131na tabisiniz. Askerlik yaln\u0131zca prim g\u00fcn\u00fc kazand\u0131r\u0131r. ,Yapman\u0131za gerek yok. \u00dcniversite \u00f6\u011frenimi bor\u00e7lanamaz. Sadece asker ve polisler i\u00e7in b\u00f6yle bir bor\u00e7lanma var. \u0130\u015fyerinizi kapat\u0131p SSK\u2019ya ge\u00e7erseniz 9000 g\u00fcn yerine 7000 g\u00fcnle emekli olabilirsiniz.,