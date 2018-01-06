Bunu yapanın İstanbulkart'ına kredi yüklenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüme kazandırılma imkanı olan atıkların değerlendirilmesi için hayata geçireceği "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde vatandaşlar, atıklardan İstanbulkart'a kredi kazanabilecek.
Kağıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan "İstanbulkart"a kredi olarak yükleyecek.
Elektronik ara yüze sahip
Elektronik arayüze sahip atık otomatları, vatandaşların getirdiği atığı tanıyabilme özelliğine sahip olacak. Metal ya da kağıt atığı ayırt edebilecek otomat, farklı bir atık konulduğunda kabul etmeyecek. Geri dönüşüm haznesine konulan atık, sensörler tarafından algılanacak. Vatandaşları sesli ve görüntülü olarak yönlendirebilecek otomatlar, konulan atığı içindeki sistem sayesinde kıydıktan sonra depolayacak. İşlemin sonunda geri dönüşüme kazandırılan atığın ekonomik değeri kadar kredi, vatandaşın İstanbulkart'ına kredi olarak yüklenecek. Kıyılarak depolanan atıklar, geri dönüşüm firmalarına teslim edilecek.