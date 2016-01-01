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Ramazan
Bunu yapanlar artık vergi ödemeyecek
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Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
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