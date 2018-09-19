Bunu yapanlar dikkat! Günde bir tane aspirin içenlerde...

ABD ve Avustralya'da ge\u00e7mi\u015fte kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7irmemi\u015f, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve 70 ya\u015f \u00fcst\u00fc 19 bin 114 ki\u015finin izlendi\u011fi \u00e7al\u0131\u015fmada, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n yar\u0131s\u0131na 5 y\u0131l boyunca her g\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fck dozda Aspirin, di\u011fer yar\u0131s\u0131na ise plasebo verildi,Sonu\u00e7lar\u0131 "New England Journal of Medicine"da yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fmada, ge\u00e7mi\u015fte kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ya da fel\u00e7 ge\u00e7irmemi\u015f 70 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fcklerin d\u00fczenli olarak Aspirinkullanmas\u0131n\u0131n i\u00e7 kanama riskini art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc., Ge\u00e7mi\u015fte kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ya da fel\u00e7 ge\u00e7irmemi\u015f 70 ya\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fcklerin, d\u00fczenli olarak Aspirin kullanmalar\u0131 halinde bak\u0131n hangi \u00f6l\u00fcmc\u00fcl hastal\u0131\u011fa neden oluyormu\u015f!\r\n,Bilim adamlar\u0131, 70 ya\u015f \u00fcst\u00fc, kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7mi\u015fi bulunmayanlar i\u00e7in her g\u00fcn bir Aspirin alman\u0131n yarardan \u00e7ok zarar\u0131 oldu\u011funu iddia etti.,.Aspirin alan ve almayan ki\u015filerin sa\u011fl\u0131k durumu d\u00fczenli olarak yap\u0131lan testlerle takip edildi.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131, kan suland\u0131r\u0131c\u0131 etkisi olan Aspirin'in, kat\u0131l\u0131mc\u0131larda kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 riskini azaltmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya da bir faydas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aksine mide kanamas\u0131 ge\u00e7irenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi.,Monash \u00dcniversitesinden Prof. Dr. John McNeil, "Sonu\u00e7lar, d\u00fcnya genelinde herhangi bir sa\u011fl\u0131k nedeni olmaks\u0131z\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck dozda Aspirin kullanan ya\u015f\u0131 ileri, sa\u011fl\u0131kl\u0131 milyonlarca ki\u015finin bunu gereksiz yere yap\u0131yor olabilece\u011fi anlam\u0131na geliyor. Zira \u00e7al\u0131\u015fma, Aspirin'in kanama riskini azalt\u0131c\u0131 y\u00f6nde kapsaml\u0131 bir faydas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi." dedi.\r\n,Aspirin'in 70 ya\u015f \u00fcst\u00fc, daha \u00f6nce kalp krizi ya da fel\u00e7 ge\u00e7irmemi\u015f ki\u015filer i\u00e7in g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir faydas\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131na ve herhangi bir t\u0131bbi neden olmad\u0131\u011f\u0131 durumlarda Aspirin ile kendi kendine tedavinin tavsiye edilmedi\u011fine dikkati \u00e7eken ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bulgular\u0131n kalp krizi ya da fel\u00e7 ge\u00e7iren ki\u015filer i\u00e7in ge\u00e7erli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu ki\u015filerin doktor tavsiyesine uymas\u0131 gerekti\u011fini belirtti.