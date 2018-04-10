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SAĞLIK - Bunu yapınca çocuklar daha kolay uyuyor!
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Bunu yapınca çocuklar daha kolay uyuyor!
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Kaliteli uyku, çocuğun büyümesi ve gelişimi için çok önemlidir. Çocukluk çağında yeterli ve kaliteli uyku alamayanlarda dikkat ve hafıza sorunları görülür. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr.
Özlem Başoğlu Öner, çocuğunuzun kaliteli bir uyku uyuması için etkili uyutma yöntemlerini anlattı: