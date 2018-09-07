Buradan atlamak için adeta yarışıyorlar!

Antalya'da, olu\u015fumu 64 milyon y\u0131l \u00f6ncesine dayanan ve \u00fczerine yeni plajlar kurulan Falezler b\u00f6lgesi, yerli ve yabanc\u0131 turistlerin yeni g\u00f6zdesi oldu. \r\n\r\n,Turizmin ba\u015fkenti Antalya'n\u0131n iki b\u00fcy\u00fck plaj\u0131 Lara ve Konyaalt\u0131 aras\u0131ndaki falezler, do\u011fal g\u00fczelli\u011fiyle de g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len sunuyor.\r\n\r\n,As\u0131rlard\u0131r dalgalar\u0131n \u00e7arpmas\u0131 sonucu olu\u015fan ve "yal\u0131 yar" olarak da adland\u0131r\u0131lan Falezler b\u00f6lgesi, turizmin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu., Muratpa\u015fa Belediyesi ve baz\u0131 turizm i\u015fletmecilerinin, metrelerce y\u00fckseklikteki falezlerin aras\u0131na kurduklar\u0131 plajlar b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Muratpa\u015fa Belediyesi'nin 4'\u00fc mavi bayrakl\u0131 5 falez halk plaj\u0131na vatanda\u015flar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerinden gelen turistler de yo\u011fun ilgi g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Asans\u00f6rle veya merdivenlerle plaja ula\u015fan ziyaret\u00e7iler, metrelerce y\u00fckseklikten atlayarak kendilerini Akdeniz'in serin sular\u0131na b\u0131rakma imkan\u0131 da buluyor.\r\n\r\n,Belediye ekiplerince her ay deniz suyu analizi ve at\u0131k y\u00f6netiminin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mavi sularda serinleyen turistler, doyumsuz manzaran\u0131n tad\u0131na varmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Karadan girenlerin yan\u0131 s\u0131ra teknelerle b\u00f6lgeye gelen tatilciler, ma\u011faralara da dal\u0131\u015f yaparak su alt\u0131 ve \u00fcst\u00fcndeki canl\u0131 ya\u015fam\u0131 g\u00f6rebiliyor. \r\n\r\n,Turistlerden Andrew Kyuassa,Londra'dan tatil i\u00e7in geldi\u011fini belirterek, Antalya'daki falezlerden denize girmenin e\u011flenceli oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Falez plajlar\u0131n\u0131n manzaras\u0131n\u0131n da inan\u0131lmaz oldu\u011funu ifade eden Kyuassa, "Tatil i\u00e7in T\u00fcrkiye'ye ilk defa geliyorum, Antalya'ya hayran kald\u0131m. ,Falezlerde bal\u0131klarla y\u00fczmek \u00e7ok g\u00fczel bir duygu. Plajlar harika, sular \u00e7ok temiz. ,Falezlerin milyonlarca y\u0131lda olu\u015ftu\u011funu \u00f6\u011frenince etkilendim. Onun i\u00e7in buradan denize girdim. Hayat\u0131mda ilk oldu. Bundan sonra T\u00fcrkiye'de tatil yapaca\u011f\u0131m." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Rusya'dan gelen Marina Anisimova da plajlar\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini belirterek, "Daha \u00f6nce b\u00f6yle bir yer g\u00f6rmedim. Serin sularda, do\u011fayla ba\u015f ba\u015fas\u0131n\u0131z. Harika zaman ge\u00e7iriyoruz." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Almanya'dan gelen Hanna Melia ise denize girmek i\u00e7in falezleri tercih ettiklerini dile getirerek, "G\u00fczel zaman ge\u00e7iyoruz. Tertemiz suda, do\u011fal ortamda y\u00fcz\u00fcyoruz." dedi.\r\n\r\n,Ankara'da gelen Gizem Uysal, b\u00f6lgeye kurulan plajlardan havuza girer gibi direkt denize dald\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\n,Beyza Erol da Falezlere kurulan plajlar\u0131 \u00e7ok be\u011fendikleri i\u00e7in buraya geldiklerini vurgulayarak, "Yabanc\u0131 turistlerle konu\u015fuyoruz, k\u00fclt\u00fcrel etkile\u015fim oluyor." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Muratpa\u015fa Belediyesinin plajlar ve yiyecek i\u00e7ecek i\u015fletmelerinden sorumlu m\u00fcd\u00fcr\u00fc Tolga Ta\u015fo\u011flu, metrelerce y\u00fcksekli\u011fe kurulan plajlar sayesinde halk\u0131 falezlerle bulu\u015fturduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Akdeniz sahilinde uzanan falezlerin 64 milyon y\u0131l \u00f6nce olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bilgisine sahip olduklar\u0131na dikkati \u00e7eken Ta\u015fo\u011flu, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,"Belediyemizin 5 plaj\u0131 var, 4'\u00fc mavi bayrakl\u0131. Buras\u0131 turistlerin u\u011frak yeri oldu. Her yerden ak\u0131n ak\u0131n geliyorlar. Halk\u0131m\u0131za a\u00e7\u0131k, do\u011fal g\u00fczellikleri floras\u0131yla hizmet vermekte. ,Kaynak sular\u0131n\u0131n akt\u0131\u011f\u0131, bal\u0131klar\u0131n oldu\u011fu bir ortamda y\u00fcz\u00fcyorlar. \u00d6zellikle yabanc\u0131 turistler \u00e7ok tercih ediyor. Plajlar yeni olmas\u0131na ra\u011fmen ra\u011fbet fazla."