Burak bombası! 5 milyon euro...

Y\u00f6neticiler, \u201c5 milyon Euro\u2019yu (27.5 milyon TL) getiren Burak\u2019\u0131 al\u0131r\u201d mesaj\u0131n\u0131 menacerlere iletirken, kul\u00fcplerin de harekete ge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n \r\n,Uzun s\u00fcredir ismi Be\u015fikta\u015f ile an\u0131lan 32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu i\u00e7in Medipol Ba\u015fak\u015fehir\u2019in de devrede oldu\u011fu kaydedildi. ,Sakatl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle Almanya\u2019da tedavi g\u00f6ren y\u0131ld\u0131z oyuncu da gelece\u011finin bir an \u00f6nce netle\u015fmesini bekliyor.\r\n \r\n(Fanatik),Trabzonspor'daki gelece\u011fi hen\u00fcz netlik kazanmayan ancak y\u00fcksek maliyeti sebebiyle tak\u0131mdan ayr\u0131lmas\u0131 beklenen Burak Y\u0131lmaz i\u00e7in karar verildi...