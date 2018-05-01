Burak Özçivit büyük zarara uğradı

Burak \u00d6z\u00e7ivit b\u00fcy\u00fck zarara u\u011frad\u0131\r\n,Ba\u015frollerinde Burak \u00d6z\u00e7ivit ve Kerem B\u00fcrsin'in yer ald\u0131\u011f\u0131 'Can Feda' isimli film gi\u015fede h\u00fcsran ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. ,Film g\u00f6sterime girdi\u011fi ilk 3 g\u00fcnde sadece 110 bin 685 ki\u015fi taraf\u0131ndan ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcnce Burak \u00d6z\u00e7ivit, radikal bir karar ald\u0131.,S\u00f6zc\u00fc'de yer alan habere g\u00f6re; Burak \u00d6z\u00e7ivit, son olarak \u015fark\u0131c\u0131 Murat Boz ile 'Karde\u015fim Benim 2' filmi i\u00e7in kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mi\u015fti. B\u00fcy\u00fck emeklerle \u00e7ekilen filmden istedi\u011fi ba\u015far\u0131y\u0131 elde edemeyen Burak \u00d6z\u00e7ivit, \u00f6nceki hafta vizyona giren ve ortak yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi 'Can Feda' ile de ba\u015far\u0131s\u0131z olunca ciddi \u015fekilde maddi zarara u\u011frad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6z\u00e7ivit'in b\u00fcy\u00fck umutlarla yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi ve ba\u015frol\u00fcnde oynad\u0131\u011f\u0131 'Can Feda' filmi beklenen ilgiyi g\u00f6rmedi. ,Can Feda, Almanya galalar\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorunlarla da g\u00fcndeme gelmi\u015f, sinema ele\u015ftirmenleri ise filme y\u00f6nelik, "\u0130ki yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu bir araya getirildi mi gi\u015fe rekorlar\u0131 k\u0131r\u0131lacak san\u0131l\u0131yor. Oysa \u00f6yle bir durum yok" ele\u015ftirilerinde bulunmu\u015ftu.\r\n\r\n,Bilindi\u011fi \u00fczere filmde ba\u015frol\u00fc Burak \u00d6z\u00e7ivit'le Kerem B\u00fcrsin payla\u015fm\u0131\u015ft\u0131.,Magazin kulislerinde konu\u015fulan iddiaya g\u00f6re Burak \u00d6z\u00e7ivit'in yak\u0131n \u00e7evresine, "Bu film beni \u00e7ok y\u0131pratt\u0131, yakla\u015f\u0131k olarak 13 milyon TL zarar ettim, bir iki seneye kendimi anca toparlar\u0131m" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.