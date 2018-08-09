Burak Özçivit 'tükenmiş' iddialarının sebebini açıkladı

T\u00fckenmi\u015flik Sendromuna yakaland\u0131\u011f\u0131 iddia edilen Burak \u00d6z\u00e7ivit iddialara cevap verdi. ,Meryem Uzerli'nin 'Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l' dizisinden sonra yakaland\u0131\u011f\u0131 t\u00fckenmi\u015flik sendromuyla g\u00fcndeme gelen yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Burak \u00d6z\u00e7ivit, iddialar ile ilgili a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n\r\n,Bebek Otel'den \u00e7\u0131karken objektiflere tak\u0131lan Burak \u00d6z\u00e7ivit, "T\u00fckenmi\u015flik sendromuna yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131z do\u011fru mu?" sorusuna, "\u00d6yle bir \u015fey olabilir mi hi\u00e7 arkada\u015flar, daha neler? G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi gayet iyiyim" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu, konu\u015fmas\u0131na, "Sadece Fahriye'nin babas\u0131ndan dolay\u0131 biraz moralimiz bozuktu o kadar. Ama \u015f\u00fck\u00fcr gayet iyi durumu. \u015eimdi biz de iyiyiz bu y\u00fczden" diyerek devam etti.\r\n\r\n,T\u00fckendi\u011fine dair haberlere sitem etmeye devam eden oyuncu, "Bu aralar televizyonda de\u011filim diye bu tip haberler \u00e7\u0131km\u0131\u015f ama g\u00fczel bir proje ile ekranlara d\u00f6nece\u011fim" diyerek s\u00f6zlerini bulundu\u011fu yerden ayr\u0131ld\u0131.